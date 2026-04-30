Η μεγάλη πυρκαγιά στο Ίλιον που ξεκίνησε από αποθήκη ανταλλακτικών και επεκτάθηκε αστραπιαία σε πολυκατοικία, κατακαίοντας δύο ορόφους, τέθηκε τελικά υπό έλεγχο. Στη συμβολή Ανδρομάχης και Πηνελόπης, 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς εκρήξεις. Οι κάτοικοι περιγράφουν σκηνές χάους, ενώ ο πυκνός καπνός έχει καλύψει τα πάντα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.



Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το κατάστημα ανταλλακτικών ενώ υπέστησαν ζημιές και τα διαμερίσματα που βρίσκονται στους υπερκείμενους ορόφους του κτιρίου. Λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή ωστόσο πλέον η κίνηση των οχημάτων έχει αποκατασταθεί.



Σύμφωνα με τις μαρτυρίες γειτόνων στην περιοχή, όλα ξεκίνησαν περίπου στις τρεις το μεσημέρι. «Άκουσα πολλές εκρήξεις, νόμιζα στην αρχή πως ήταν παιδιά που έπαιζαν», αναφέρει μια κάτοικος, περιγράφοντας τον πυκνό καπνό που κάλυψε τα πάντα.



Τα εύφλεκτα υλικά της αποθήκης λειτούργησαν ως καύσιμη ύλη, επιτρέποντας στη φωτιά να εξαπλωθεί ταχύτατα και να πάρει αμέσως ανεξέλεγκτες διαστάσεις. «Άρπαξαν οι τέντες από πάνω και μετά η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη», είπε άλλη αυτόπτης μάρτυρας, εξηγώντας πώς οι φλόγες «σκαρφάλωσαν» από το ισόγειο στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο.

Σύμφωνα με άλλους μάρτυρες, υπάρχουν καταγγελίες πως τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα ξέμειναν από νερό, προκαλώντας κρίσιμη καθυστέρηση 15-20 λεπτών. Το κενό αυτό διήρκεσε μέχρι να βρεθούν αντλίες και ενισχύσεις, δυσκολεύοντας την κατάσβεση της πυρκαγιάς.



«Παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε κανείς», καταγγέλλει μία κάτοικος που έβλεπε τη φωτιά από το μπαλκόνι της.



Συγκλονίζει και η μαρτυρία για έναν νεαρό ιδιοκτήτη που βρισκόταν μέσα στο φλεγόμενο κτίριο και προσπαθούσε με λυγμούς να σώσει ό,τι μπορούσε από την περιουσία του. Η απόγνωσή του αποτυπώνει το μέγεθος της τραγωδίας καθώς έβλεπε τους κόπους του να χάνονται.



«Άστα καλύτερα, να έχουμε υγεία παρά να πεθάνεις εκεί μέσα», του φώναζαν κάποιοι γείτονες, την ώρα που η φωτιά είχε θεριέψει, καταστρέφοντας τα πάντα στο διάβα της.



