Συναγερμός σήμανε στην περιοχή του Ιλίου λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αποθήκη ανταλλακτικών, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης.



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αρχικά επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς είκοσι δύο πυροσβέστες με επτά οχήματα, καθώς και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Στο σημείο πλέον επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 κλιμακοφόρο όχημα, καθώς η πυρκαγιά έλαβε επικίνδυνες διαστάσεις με τις φλόγες να επεκτείνονται στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που βρίσκεται πάνω από την αποθήκη ανταλλακτικών, ενώ στο σημείο σημειώνονται συνεχείς εκρήξεις.



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς ο πυκνός καπνός και το υψηλό θερμικό φορτίο από τα υλικά του καταστήματος εμποδίζουν την προσέγγιση και καθιστούν κρίσιμη την επιχείρηση για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.



Οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό του μετώπου και την προστασία των γύρω κτιρίων από τις φλόγες που καίνε το κατάστημα εμπορίου.

Δείτε τα βίντεο: