Καυστική υπήρξε στο σχόλιο της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου σχετικά με την ανακοίνωση της ένταξης του Νικόλα Φαραντούρη, στο Κίνημα.

Ούτε λίγο ούτε πολύ η Νάντια Γιαννακοπούλου εξέφρασε την αντίθεσή της στην επικείμενη ένταξη του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, στο ΠΑΣΟΚ. Η τοποθέτησή της ήρθε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Φαραντούρη με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, η οποία αναμένεται να σφραγίσει επίσημα τη μετακίνησή του στο κόμμα.

«Καλώς να έρθει, τι άλλο να πω εγώ;», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου της, όταν ρωτήθηκε για τη «μεταγραφή», για να συνεχίσει… «εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, δεν συμμετέχω στην επιτροπή διεύρυνσης. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θέλουμε διεύρυνση, θέλουμε να μεγαλώσουμε ως ΠΑΣΟΚ τα ποσοστά μας, όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους».