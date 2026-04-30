Tην συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο ευρωβουλευτής, Νίκος Φαραντούρης, o οποίος διεγράφη πριν λίγους μήνες από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή» ανέφερε, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και επιβεβαίωσε ότι υιοθετεί το σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη. «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος», σημείωσε.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».