Σοβαρές καταγγελίες για πιθανή εκμετάλλευση ηλικιωμένου φέρνει στο φως η μοναχοκόρη 89χρονου άνδρα, που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και το Εφετείο, κάνοντας λόγο για συγγενείς που – όπως υποστηρίζει – επιχείρησαν να αποκτήσουν τον έλεγχο της περιουσίας του.

Η κόρη του ηλικιωμένου υποστηρίζει μιλώντας στο Live News πως είχε εγκαίρως εκφράσει την ανησυχία της για την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση από το οικογενειακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

«Και όταν εγώ πήγα στην Ελλάδα το ’22, που είχα βρει τη θεία μου, την αδερφή του και την ανιψιά του, μου είπε ότι δεν τον πρόσεχαν. Της το είχα πει της θείας μου ότι “ξέρεις κάτι θεία; Έχει πρόβλημα. Πρέπει να τον βοηθήσετε. Εμένα δεν μ’ ακούει, δεν μου μιλάει, στην κόρη μου δεν μιλάει”. Λέω πείτε του, πείτε του να πάει σε έναν γιατρό».

Όπως περιγράφει, η κατάσταση επιδεινώθηκε, ενώ – σύμφωνα με τα λεγόμενά της – η ίδια ήρθε αντιμέτωπη με πλήρη απόρριψη από τον πατέρα της.

«Και μου λέει όχι, μου λέει, ο πατέρας σου δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όλοι οι υπόλοιποι του φέρονται έτσι και. Κάτι τέτοια τρελά. Και της λέω τι λες ρε; Κατάληξη ήταν μετά από δυο μέρες τρεις να γυρίσει να μου πει ότι εγώ δεν είμαι παιδί του, ότι εγώ δε θέλω το καλό του και να τον αφήσω ήσυχο. Και μου έκοψε και την καλημέρα. Μετά από εκεί και μετά από μερικές μέρες που πήγα να κάνω κάτι συμβολαιογραφικά για να τακτοποιήσω κάποια χαρτιά εκεί που χρειαζόμουν, έμαθα ότι έχει γράψει και την περιουσία όλη στην αδερφή του, στην ανιψιά του».

Η ίδια εκφράζει ανοιχτά υποψίες ότι συγγενικά πρόσωπα ενδέχεται να εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση του 89χρονου, με στόχο την απόκτηση της περιουσίας του.