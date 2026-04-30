Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 89χρονος πιστολέρο που τραυμάτισε με τη καραμπίνα του 5 ανθρώπους σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο .

Μετά την πολύωρη απολογία του ο υπερήλικας με ομόφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε η προφυλάκιση του.

Ο 89χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τρία κακουργήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και έξι πλημμελήματα, φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως του αποδίδονται ισχυριζόμενος πως δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση .

Μάλιστα, εμφανίστηκε να ζητά συγγνώμη για τους τραυματισμούς των πέντε ανθρώπων υποστηρίζοντας πως η απόγνωση και η αγανάκτηση ήταν αυτή που όπλισε το χέρι του καθώς είπε ότι επί σειρά ετών τον κορόιδευαν και δεν του έδιναν τη σύνταξη που θεωρούσε ότι δικαιούται .

Η ταλαιπωρία «χαλύβδωσε την θέληση του να εκδικηθεί όσους ευθύνονται» φέρεται να εξήγησε ο κατηγορούμενος ο οποίος , σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της ανακρίτριας περιέγραψε το σχέδιο που οργάνωσε προκειμένου «να κάνει ντόρο».

«Δεν ήθελα να σκοτώσω ,ήθελα να κάνω θόρυβο ντόρο να τους τρομάξω να γίνουν καλύτερες οι υπηρεσίες όταν πρόκειται για απονομή σύνταξης να λειτουργούν σωστά να σέβονται τον πολίτη…» φέρεται να είπε σύμφωνα με το συνήγορο του .

Ο κατηγορούμενος απολογούμενος φέρεται να μίλησε αναλυτικά για τα 48 χρόνια εργασίας του σε ΗΠΑ και Γερμανία και την γραφειοκρατία με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπος προκειμένου να πάρει σύνταξη και από την Ελλάδα. Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε πως ξόδεψε 30.000 ευρώ στον δικαστικό του αγώνα στην προσπάθεια του να δικαιωθεί .