Την κακή σχέση που έχει με τον πατέρα της εξήγησε η κόρη του 89χρονου, ο οποίος σκόρπισε τον πανικό στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο πυροβολώντας και τραυματίζοντας πέντε άτομα, με την ίδια να περιγράφει ότι είναι ένας πολύ οξύθυμος άνθρωπος.

«Κατηγόρησα τον πατέρα μου, που στην ουσία δεν ήταν πατέρας μου. Το μόνο που έκανε ήταν να με φέρει εν ζωή. Αυτή τη στιγμή κατηγορούμαι εγώ, ότι δεν έκανα κάτι, ότι δεν σταμάτησα κάτι… που στην ουσία όποιον πήγαινε αντίθετα σε αυτά που πίστευε αυτός, ήταν αυτομάτως και εχθρός του και τον έκανε πέρα», είπε αρχικά η ίδια σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου.

«Γύρισε και μου είπε “στείλε την κόρη σου στην Ελλάδα ή έλα εσύ στην Ελλάδα, να μείνετε μαζί μου, να σας τα γράψω όλα” και του λέω “εγώ προσωπικά δεν θέλω απολύτως τίποτα και το παιδί μου δεν είναι για ξεπούλημα. Εγώ Ελλάδα δεν έρχομαι. Δεν κάνω εγώ μαζί σου”».

Στη συνέχεια, η ίδια εξήγησε ότι τον πατέρα της τον έβλεπε μόνο κάθε καλοκαίρι. «Δεν ήταν αυτό να δεις τον πατέρα σου με λαχτάρα, να πεις “ο μπαμπάς μου”. Δηλαδή πάντα ήταν οξύθυμος, θα μου φώναζε ή θα μου τραβούσε τα μαλλιά, όπως το έκανε και στην κόρη μου αργότερα και μέσα σε λεωφορείο κιόλας. Όταν με έφερε εδώ πέρα εμένα ο πατέρας μου και με πήρε κάποια στιγμή η μητέρα μου, ήταν χωρισμένοι και η μητέρα μου ξαναπαντρεμένη και με πήρε η μητέρα μου για κάποιο Σαββατοκύριακο, πήγε και της έκανε μήνυση ότι με απήγαγε και την έτρεχε δικαστικώς και αυτά τα παλαβά. Ήταν απαιτητικός, δηλαδή απαιτούσε πράγματα τα οποία δεν είχε κερδίσει. Απαιτούσε σεβασμό, απαιτούσε αγάπη και εγώ του το έλεγα συνέχεια, ότι ξέρεις κάτι; Δεν μπορείς να απαιτείς αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα τα κερδίζεις».

«Εδώ στην Αμερική δούλευε σε πολλά εργοστάσια με βίδες. Ήταν πολύ έξυπνος».

Όπως σημείωσε η κόρη του «όσο οξύθυμος και να είναι ένας άνθρωπος, δεν κάθεται να λέει τρελά πράγματα. Για δαίμονες, ότι τον δένουν, τον χτυπάνε, ότι το βράδυ δεν τον αφήνουν, ότι τον βάζουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί και δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Βάφτισα το παιδί μου και περιμέναμε να έρθει… τίποτα, πουθενά. Τον παίρνω τηλέφωνο του λέω “πού είσαι, χριστιανέ μου;” και μου λέει “ξέρεις, με σταμάτησαν διάβολοι για να μην έρθω εκεί πέρα”. Κάποια στιγμή μου είχε πει, όταν η κόρη μου ήταν μικρή και την είχε πάει στο χωριό του, ότι την επισκέφθηκαν στον ύπνο της το βράδυ κάτι μυροφόρες, να της δώσουν καλή τύχη. Δηλαδή, κάτι παλαβά πράγματα. Και να η κατάληξη ποια είναι τώρα. Έχουμε πέντε ανθρώπους στο νοσοκομείο».

Αναφορικά με το αν πίστευε η ίδια ότι ο πατέρας της θα έφτανε σε αυτό το σημείο, η ίδια υπογράμμισε ότι της το ανέφερε για χρόνια ότι θα προβεί σε κάποια ακραία πράξη, αλλά η ίδια δεν πίστευε ότι τελικά θα το έκανε. «Κάθε φορά που υπήρχε μια συζήτηση, το έλεγε “θα πάρω καραμπίνα και θα πάω να τους σκοτώσω”. Τώρα, όταν το ακούς αυτό επί 15 χρόνια λες “σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει”».

«Το 2022 που είχα έρθει στην Ελλάδα πήγα στο χωριό να τον δω. Να σας πω κάτι; Και τώρα που είδα κάποιο βίντεο τον λυπήθηκα. Μακάρι να μπορούσα να έχω προβλέψει το μέλλον και με το “έτσι θέλω”, να τον πήγαινα εγώ μέσα. Και πάλι, στο τέλος, δεν είχα ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα, να πω, τι θα τον βρω. Εγώ δηλαδή προσωπικά, όταν η κόρη μου πήγε κάτω και μου λέει “μαμά μού έδειξε ένα πιστόλι, δεν ξέρω, αν είναι αληθινό” και της είπα “παιδάκι μου σήκω φύγε σε παρακαλώ πάρα πολύ και την επόμενη φορά αν θέλει να σε βρει για καφέ, να σε βρει έξω”».