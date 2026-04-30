Ιστορική τομή για τη δημόσια υγεία αποτελεί η πρώτη ρομποτική ογκολογική επέμβαση πνεύμονα που πραγματοποιήθηκε στο ΕΣΥ από τη Θωρακοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Μεταξά». Η ιατρική ομάδα επέλεξε τη ρομποτική μέθοδο για έναν ασθενή με συνοδές παθήσεις, επιτυγχάνοντας την πλήρη αφαίρεση του όγκου και τον ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια.



Μέχρι σήμερα, η προηγμένη αυτή τεχνολογία ήταν προσβάσιμη κυρίως σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και στρατιωτικά νοσοκομεία. Η επιτυχής εφαρμογή της στο νοσοκομείο του Πειραιά ανοίγει πλέον τον δρόμο για την ευρύτερη πρόσβαση όλων των πολιτών σε κορυφαίες, ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους θεραπείας.



Το σημαντικό αυτό βήμα εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, προσφέροντας ταχύτερη ανάρρωση και λιγότερο πόνο στους ογκολογικούς ασθενείς, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη δημόσια περίθαλψη.

Σημαντικά Οφέλη για τον Ασθενή

Η συγκεκριμένη επέμβαση ανέδειξε στην πράξη τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής:

Διάρκεια νοσηλείας: Από μέσο όρο 7 ημερών μετά από ανοικτή θωρακοτομή, περιορίστηκε σε μόλις 48 ώρες.

Επανένταξη στην καθημερινότητα: Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του σε 5 ημέρες, έναντι 20-30 ημερών με την κλασική μέθοδο.

Μετεγχειρητική πορεία: Κινητοποιήθηκε το ίδιο απόγευμα της επέμβασης, περπατώντας στον θάλαμό του. Έλαβε αναλγητική αγωγή με παρακεταμόλη, αντί για οπιοειδή που απαιτούνται έως και 5 ημέρες στην ανοικτή χειρουργική. Στην παραδοσιακή μέθοδο, η κινητοποίηση πραγματοποιείται συνήθως μετά από 2 ημέρες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τους ιατρούς της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του «Μεταξά»: διευθυντής: Νικόλαος Μπολάνος, επιμελητής Α’: Ελευθέριος Νικολαΐδης, με τη σημαντική επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση από τον διευθυντή Θωρακοχειρουργικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη.



Ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος δήλωσε: «Στις 29 Απριλίου 2026 το Νοσοκομείο Μεταξά έγραψε ιστορία ξανά, πραγματοποιώντας την πρώτη ρομποτική ογκολογική επέμβαση πνεύμονα στο ΕΣΥ. Αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για εμάς η πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε σύγχρονες, λιγότερο επεμβατικές τεχνικές, με ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Συνεχίζουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα να ενισχύουμε το Νοσοκομείο Μεταξά με καινοτόμες πρακτικές και υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες».