Η χρήση τηλεχειριζόμενης ρομποτικής τεχνολογίας έφερε στο φως πολύτιμα αντικείμενα από ναυάγιο του 16ου αιώνα, το οποίο βρίσκεται σε βάθος άνω των 2,5 χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου, προσφέροντας μια μοναδική εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η εξελιγμένη τεχνολογία μεταμορφώνει την υποθαλάσσια εξερεύνηση. Το ρομποτικό σύστημα, το οποίο ελέγχεται από πλοίο υποστήριξης στην επιφάνεια, αξιοποίησε πλοήγηση μέσω καμερών και ρομποτικούς βραχίονες ακριβείας, ώστε να κινηθεί πάνω από εύθραυστα πεδία συντριμμιών, να καταγράψει εικόνες υψηλής ανάλυσης και να ανακτήσει αντικείμενα αιώνων χωρίς να διαταράξει τον περιβάλλοντα χώρο.

Η αποστολή, που πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Γαλλικού Ναυτικού και ομάδας υποθαλάσσιων αρχαιολόγων, επικεντρώνεται σε ναυάγιο γνωστό ως Camarat 4, το οποίο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια συνήθους χαρτογράφησης του βυθού. Το σημείο βρίσκεται σε ακραίο βάθος, όπου η πίεση, το απόλυτο σκοτάδι και οι περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης καθιστούν αδύνατη την ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι χειριστές ελέγχουν το ρομπότ μέσω ενός συστήματος με καλώδιο σύνδεσης, παρακολουθώντας ζωντανά τη μετάδοση εικόνας καθώς αυτό κατεβαίνει για σχεδόν μία ώρα μέχρι να φτάσει στον πυθμένα. Μόλις τοποθετηθεί στη θέση του, το ρομπότ σαρώνει το ναυάγιο, αιωρούμενο με προσοχή πάνω από διάσπαρτα φορτία και δομικά κατάλοιπα του πλοίου.

Σύμφωνα με το CBS News, το όχημα καταγράφει χιλιάδες εικόνες κατά την πλοήγησή του σε στενούς χώρους, συμβάλλοντας στην τεκμηρίωση του ναυαγίου χωρίς φυσική παρέμβαση. Σε βάθη που ξεπερνούν τα 2,5 χιλιόμετρα, το ρομπότ λειτουργεί υπό πίεση που φτάνει σχεδόν τις 150 ατμόσφαιρες, επίπεδο στο οποίο ο συμβατικός εξοπλισμός θα κατέρρεε. Η ενισχυμένη κατασκευή του, το σταθερό σύστημα καλωδίωσης και οι ακριβείς χειρισμοί του επιτρέπουν την αξιόπιστη λειτουργία του σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και σχεδόν παγωμένων θερμοκρασιών.

Απόλυτη ακρίβεια σε ακραία βάθη

«Πρέπει να είσαι εξαιρετικά ακριβής ώστε να μην προκαλέσεις ζημιά στο σημείο και να μην αναταράξεις τα ιζήματα», δήλωσε αξιωματικός του Γαλλικού Ναυτικού. Η ακρίβεια αυτή είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς σε τέτοια βάθη ακόμη και μικρές παρεμβάσεις μπορούν να μειώσουν την ορατότητα και να προκαλέσουν ζημιές σε αντικείμενα που έχουν διατηρηθεί για αιώνες. Οι ρομποτικοί βραχίονες έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν με ελάχιστη δύναμη, επιτρέποντας την ανύψωση εύθραυστων αντικειμένων, όπως κεραμικές στάμνες, χωρίς να σπάζουν.

Το σύστημα καταγράφει επίσης έως και οκτώ εικόνες ανά δευτερόλεπτο, δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες οπτικά δεδομένα σε μία μόνο αποστολή. Οι εικόνες αυτές αξιοποιούνται στη συνέχεια για την κατασκευή λεπτομερών τρισδιάστατων μοντέλων του ναυαγίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους ερευνητές να το μελετούν εξ αποστάσεως. «Η ορατότητα είναι εξαιρετική. Σχεδόν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι βρίσκεται σε τόσο μεγάλο βάθος», δήλωσε η αρχαιολόγος Φράνκα Σιμπεκίνι, υπογραμμίζοντας την καθαρότητα των εικόνων που καταγράφηκαν.

Χαρτογραφώντας τον αθέατο κόσμο

Το ναυάγιο εκτιμάται ότι ανήκει σε εμπορικό πλοίο, το οποίο μετέφερε κεραμικά και μεταλλικά φορτία κατά μήκος των εμπορικών διαδρομών της Μεσογείου. Οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν ότι τέτοιες ανακαλύψεις είναι σπάνιες, ιδιαίτερα σε τόσο μεγάλο βάθος. «Δεν διαθέτουμε ιδιαίτερα λεπτομερή κείμενα για τα εμπορικά πλοία του 16ου αιώνα, οπότε αυτό αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τη ναυτική ιστορία», ανέφερε η επικεφαλής αρχαιολόγος Μαρίν Σαντανιά.

Πέρα από την ιστορική σημασία, η αποστολή αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η ρομποτική τεχνολογία επεκτείνει τα όρια της εξερεύνησης. Η δυνατότητα του ρομπότ να επιστρέφει στο σημείο, να συλλέγει δεδομένα και να ανακτά αντικείμενα με ελάχιστη παρέμβαση σηματοδοτεί μια νέα εποχή μη επεμβατικής υποθαλάσσιας αρχαιολογίας. «Πρόκειται για ένα από τα βαθύτερα αντικείμενα που έχουν ανασυρθεί ποτέ από ναυάγιο στη Γαλλία», δήλωσε η Σαντανιά στο Agence France-Presse, αναφερόμενη σε ένα από τα κεραμικά ευρήματα που μεταφέρθηκαν στην επιφάνεια.

Καθώς η τεχνολογία της βαθιάς θάλασσας συνεχίζει να εξελίσσεται, τέτοια συστήματα αναμένεται να διαδραματίσουν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο όχι μόνο στην αρχαιολογία, αλλά και στην επιθεώρηση υποθαλάσσιων υποδομών, τη χαρτογράφηση πόρων και την περιβαλλοντική παρακολούθηση.