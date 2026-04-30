Μπορεί οι περισσότεροι να ενθουσιάστηκαν με όσα έγιναν στον αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μπάγερν Μονάχου που έληξε με σκορ 5-4, ο Ντιέγκο Σιμεόνε όμως δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς.

Πρόκειται για ένα σκορ που δεν συνηθίζεται σε έναν ημιτελικό Champions League, ήρθε όμως το βράδυ της Τρίτης (28/4) στο Παρίσι, με την πλειοψηφία να ενθουσιάζεται από όσα είδε.

Ήταν όμως και ένα παιχνίδι που δεν άρεσε σε κάποιους άλλους, καθώς θεωρούν ότι είναι λάθος το να μην υπάρχουν καθόλου αμυντική τακτική και… κάθε επίθεση να είναι γκολ. Άποψη με την οποία συμφωνεί ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ήρθε ισόπαλη 1-1 στο πρώτο παιχνίδι με την Άρσεναλ στον άλλο ημιτελικό.

«Όταν ένα παιχνίδι λήγει με σκορ 5-4 όλοι λένε «τι υπέροχο παιχνίδι». Εγώ λέεω «μας έβαλαν 5 γκολ»… Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό παιχνίδι για εμάς τους προπονητές, αλλά για όσους το παρακολουθούν στην τηλεόραση, φυσικά, ήταν όμορφο», ήταν τα λόγια του Σιμεόνε.