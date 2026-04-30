Ένα ταξίδι 320 εκατομμυρίων ετών κάτω από τα πόδια σας που αλλάζει όσα ξέραμε για τη Γη, με ένα νέο ψηφιακό εργαλείο. Ένα πρωτοποριακό εργαλείο που λειτουργεί ως «χρονομηχανή» επιτρέπει πλέον σε κάθε χρήστη να ανακαλύψει πού βρισκόταν το σπίτι του πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια την εποχή της Παγγαίας.



Η νέα πλατφόρμα Paleolatitude.org από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης εντοπίζει το αρχαίο γεωγραφικό πλάτος οποιασδήποτε τοποθεσίας και αποκαλύπτει αν το έδαφος που πατάμε σήμερα ήταν κάποτε τροπικός βυθός ή ηφαιστειακή έρημος. Δείτε την θέση της Ελλάδας στην εποχή της Παγγαίας:

Η έρευνα ξεκίνησε από ένα γεωλογικό αίνιγμα όταν επιστήμονες βρήκαν στην Ολλανδία απολιθώματα που έμοιαζαν με αυτά του σημερινού Περσικού Κόλπου. Το εργαλείο επιβεβαίωσε πως η περιοχή είχε τροπικό κλίμα όχι μόνο λόγω παγκόσμιας θέρμανσης αλλά επειδή η ξηρά βρισκόταν φυσικά σε εκείνο το σημείο του πλανήτη.

Η διαδικασία ανακατασκευής βασίζεται στην ανάλυση μαγνητικών ορυκτών που λειτουργούν ως προϊστορικό GPS αποκαλύπτοντας την ακριβή διαδρομή των τεκτονικών πλακών μέσα στους αιώνες. Πέρα από τη χαρτογράφηση της ξηράς η πλατφόρμα αποτελεί πολύτιμο όπλο για τους παλαιοντολόγους καθώς βοηθά στην κατανόηση της βιοποικιλότητας και των μαζικών εξαφανίσεων ειδών.

Αναδεικνύει ποιες περιοχές λειτούργησαν ως καταφύγια ζωής και ποιες έγιναν ακατοίκητες λόγω κλιματικών αλλαγών προσφέροντας κρίσιμα μαθήματα για τις σύγχρονες προκλήσεις. Αν και προς το παρόν το βάθος χρόνου φτάνει στα 320 εκατομμύρια έτη σύντομα θα επεκταθεί μέχρι την Κάμβρια έκρηξη πριν από 550 εκατομμύρια χρόνια προσφέροντας μια μοναδική τρισδιάστατη ματιά στην εξέλιξη του κόσμου μας.



Το ευρύ κοινό μπορεί πλέον να εξερευνήσει δωρεάν τις βαθιές γεωλογικές ρίζες του τόπου του με μερικά μόνο κλικ στον υπολογιστή του, σύμφωνα με τον ιστότοπο InterestingEngineering.com

