Σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν στη ΔΥΠΑ Βέροιας την Τετάρτη 29/4 με αποτέλεσμα στις Αρχές να σημάνει συναγερμός.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα ζευγάρι ηλικίας περίπου 33 ετών μπήκε στη ΔΥΠΑ στη Βέροια και ζήτησε από τους υπαλλήλους να ενημερωθεί για το πότε θα πληρωθεί.

Οι υπάλληλοι, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 30/4 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» απάντησαν ότι το ζευγάρι θα πληρωθεί στις 9 Μαΐου. Τότε, το ζευγάρι επικαλέστηκε φίλους και γνωστούς λέγοντας ότι εκείνοι έχουν ήδη πληρωθεί, ενώ αυτοί όχι.

Στη συνέχεια, και ενώ η απάντηση της υπηρεσίας δεν άρεσε στο ζευγάρι, οι ίδιοι ξεκίνησαν να τα σπάνε όλα και να κάνουν γυαλιά-καρφιά τον χώρο και έσπρωχναν υπαλλήλους.

Οι υπάλληλοι φώναξαν την αστυνομία και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.