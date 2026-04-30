Σε έκτακτο κλείσιμο προχώρησε διάσημος ζωολογικός κήπος, γιατί εργαζόμενος έκαψε τη γυναίκα του στον κλίβανο που χρησιμοποιείται για τα νεκρά ζώα.

Το περιστατικό αφορά τον διάσημο ζωολογικό κήπο Asahiyama στην Ασαχικάβα της Ιαπωνίας, με έναν εργαζόμενο 30 ετών να ομολογεί στις αρχές στις 23 Απριλίου ότι έκαψε τη σύζυγό του στον κλίβανο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο εργαζόμενος χρησιμοποίησε τον κλίβανο εκτός των ωρών λειτουργίας του ζωολογικού κήπου για να αποτεφρώσει τη σύζυγό του, της οποίας δηλώθηκε η εξαφάνιση ένα μήνα πριν και μάλιστα από φίλο της.

Ο 30χρονος ανακρίθηκε από τις αρχές και έδωσε παράξενες δικαιολογίες, μέχρι που ομολόγησε ότι αποτέφρωσε τη σύζυγό του. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν η γυναίκα ήταν νεκρή και από τι πέθανε.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και μέχρι να ολοκληρωθούν ο ζωολογικός κήπος αναγκαστικά θα παραμείνει κλειστός.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος ζωολογικός κήπος είναι παγκοσμίως γνωστός και κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.