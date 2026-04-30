Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στον Κολωνό, επιστρέφοντας στο σπίτι του, βρήκε μέσα στην πολυκατοικία διαρρήκτη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άγρια πάλη.

Ο δράστης με κατσαβίδι χτύπησε τον αστυνομικό, ο οποίος κατάφερε να τον ακινητοποιήσει, μέχρι να σπεύσουν οι συνάδελφοί του και να συλλάβουν τον διαρρήκτη.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη συμπλοκή και η εκπομπή «Αποκαλύψεις» δημοσίευσε το βίντεο με την άγρια πάλη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο διαρρήκτης είναι 34 ετών και προσπάθησε να κλέψει τις αποθήκες της πολυκατοικίας. Επίσης, είχε και συνεργό, ο οποίος είχε τον ρόλο του «τσιλιαδόρου» και αναζητείται από την αστυνομία.

