«Πήρε στο Μέγαρο Μαξίμου κοντά 7 ώρες για να τοποθετηθεί για όσα πρωτοφανή συνέβησαν σήμερα στη Διάσκεψη των Προέδρων», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε προς τις κυβερνητικές πηγές, και σχολιάζοντας ότι «τα πολλά λόγια είναι φτώχεια», θέτει το ερώτημα:

«Για ποιον λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής ανέβαλε την ψηφοφορία για την πλήρωση της θέσης της επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;».

«Έχετε απάντηση; Χρειάζεστε άλλες 7 ώρες… να το μελετήσετε το θέμα;», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενο στο Μ. Μαξίμου, σημειώνοντας ότι «σήμερα αποκαλύφθηκαν ξανά μέρα -μεσημέρι η φαυλότητα και οι αντιθεσμικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

«Οι μάσκες έπεσαν. Δεν έχει κανένας πολίτης πια αμφιβολία για την παρακμή στην οποία έχετε οδηγήσει τους θεσμούς. Όσο για τις απειλές, ας γνωρίζετε ότι στη Δημοκρατική Παράταξη δεν σας παίρνει», καταλήγει.