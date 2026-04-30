Ο ΟΦΗ κατέκτησε για δεύτερη φορά το κύπελλο Ελλάδας και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μιχάλης Μπούσης, επιβραβεύει την ομάδα με το μεγαλύτερο πριμ στην ιστορία του συλλόγου, καθώς θα μοιραστούν 500.000 ευρώ.

Οι Κρητικοί δεν ήταν το φαβορί κόντρα στον ΠΑΟΚ, κατάφεραν όμως να επικρατήσουν με 3-2 στην παράταση, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με αποτέλεσμα να είναι κυπελλούχοι Ελλάδας για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.

Πρόκειται φυσικά για μια πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό φαίνεται και από το πριμ που θα μοιραστεί η ομάδα και το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του συλλόγου, καθώς μιλάμε για 500.000 ευρώ.

Με αυτό το ποσό ο Μιχάλης Μπούσης θέλει να επιβραβεύσει τους πάντες για αυτή την ιστορική επιτυχία, με τους ανθρώπους του ΟΦΗ και τους οπαδούς να περιμένουν πλέον τα προκριματικά του καλοκαιριού για να δουν αν η ομάδα θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League ή του Europa Conference League.