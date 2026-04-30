Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στα Μακρίσια Ηλείας ο τραγικός θάνατος ενός 13χρονου αγοριού, που έχασε τη ζωή του στο μεσημέρι της Τετάρτης μετά από τροχαίο δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Το παιδί κινούνταν σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και στοιχήσε την ζωή του.

Η είδηση του θανάτου έχει βυθίσει σε οδύνη την οικογένεια, τους φίλους, τους συμμαθητές και όλη την τοπική κοινωνία, που αδυνατεί ακόμη να πιστέψει την απώλεια του παιδιού.

Η κηδεία του Κωνσταντίνου θα τελεστεί την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, στις 11:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.

Ο οικογενειακός φίλος και πρόεδρος της κοινότητας Μακρισίων, Παναγιώτης Γιαννιώτης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Το παιδάκι προσπαθούσε με το πατίνι του να κάνει τη βόλτα του. Προσπάθησε να αποφύγει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και έπεσε σε ένα άλλο όχημα. Όλη η γειτονιά ήταν έξω εκείνη την ώρα, όλα τα παιδιά έπαιζαν. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι…».

Και πρόσθεσε: «Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει».

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος τα Μακρίσια, με κατοίκους και συγγενείς να αδυνατούν να αποδεχτούν την απώλεια του νεαρού. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να ξεκαθαρίσει ο ρόλος των παραγόντων, από την αστική κυκλοφορία μέχρι την ασφάλεια των παιδιών στη δημόσια ζωή της περιοχής.