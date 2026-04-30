Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στην Ηλεία μετά τον τραγικό θάνατο 13χρονου αγοριού, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ οδηγούσε το πατίνι του στα Μακρίσια. Η μητέρα του παιδιού συγκλονίζει με τη σπαρακτική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον μονάκριβο γιο της.

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, η μητέρα του 13χρονου έγραψε: «Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13; Μονάκριβε Κωνσταντίνε μου… Καλό παράδεισο άγγελέ μου… Δεν μπορώ ειλικρινά να το πιστέψω… 29/04/2026… Καλό μου παιδάκι…», συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες του παιδιού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (29/4), λίγο μετά τις 19:30, σε κεντρικό δρόμο στα Μακρίσια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πατίνι που οδηγούσε ο 13χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα, το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το παιδί τραυματίστηκε θανάσιμα. Μεταφέρθηκε άμεσα στη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Συγκλονίζει ο γιατρός: «Τον ήξερα από μωρό»

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος, ο οποίος γνώριζε προσωπικά το παιδί και μίλησε στην ΕΡΤ Πύργου.

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Ήρθε με το ΕΚΑΒ χωρίς σφυγμό, ουσιαστικά κλινικά νεκρό. Είχε ήδη ξεκινήσει ανάνηψη στο σημείο. Κάναμε ΚΑΡΠΑ για πάνω από μία ώρα, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 53χρονος οδηγός του αγροτικού οχήματος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή των αρχών. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.