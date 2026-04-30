Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινότητα των Μακρισίων Ηλείας με τον θάνατο του 13χρονου μαθητή Κωνσταντίνου Καούκη, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα με πατίνι το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Συγκλονισμένος μίλησε ο γιατρός, ο Γιάννης Μιχόπουλος, διευθυντής του Νοσοκομείου Κρεστένων, που παρέλαβε τον Κωνσταντίνο. Με βαριά φωνή αναφέρθηκε στο παιδί που γνώριζε από τη μέρα που γεννήθηκε και που βρέθηκε μπροστά του δίνοντας την πιο άνιση μάχη.

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο – ουσιαστικά, κλινικά νεκρό».

«Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι».

«Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι -και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο», συμπλήρωσε ο γιατρός.