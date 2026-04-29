Κατέληξε 13χρονος μαθητής που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα με πατίνι στα Μακρίσια Ηλείας, το απόγευμα της Τετάρτης. Ο ανήλικος κινούνταν με το πατίνι του σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα παρκαρισμένο, πάνω στο οδόστρωμα, αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο διερχόμενο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 13χρονος υπέστη βαριές κακώσεις, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο οδόστρωμα σοβαρά τραυματισμένος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Κρεστένων, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να το κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο μικρός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί και υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία, εξετάζοντας τον τρόπο στάθμευσης του οχήματος στον δρόμο και τις συνθήκες κίνησης την ώρα της σύγκρουσης.