Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό με στόχο να κάνει το 2-0 στη σειρά των play off της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ αλλά όχι και τον Τάισον Γουόρντ.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 91-70 στο πρώτο παιχνίδι, έκαναν το 1-0 και θέλουν τώρα να πάρουν τη δεύτερη νίκη ώστε να είναι μια ανάσα από την πρόκριση στο Final Four για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Ολυμπιακός θα έχει στο πλευρό του τους οπαδούς του που θα κατακλύσουν ξανά το ΣΕΦ και ο Μπαρτζώκας είδε με χαρά τον Ντόρσεϊ να ξεπερνάει το διάστρεμμα που είχε και να τίθεται στη διάθεσή του, με αποτέλεσμα να μπει στη 12άδα.

Αντιθέτως, εκτός έμεινε ο Γουόρντ που χτύπησε στη μέση, με τον Φρανκ Νιλικίνα να επιστρέφει παίρνοντας τη θέση του.

Στη 12άδα των «ερυθρόλευκων» για το δεύτερο παιχνίδι με τη Μονακό είναι οι Γουόκαπ, Νιλικίνα, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Τζόουνς, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.