Λίγες ώρες πριν το δεύτερο παιχνίδι με τη Μονακό για τα play off της Euroleague, ο Ολυμπιακός έστειλε μέσω των social media το μήνυμά του στους φιλάθλους που θα κατακλύσουν το ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει το 1-0 και θέλουν το βράδυ της Πέμπτης (30/4, 21:00) να πάρουν τη δεύτερη νίκη και να κυνηγάνε ακόμη μία για να προκριθούν στο Final Four για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι έτοιμη να κάνει το 2-0 και ποντάρει και στη βοήθεια του κόσμου της, στον οποίο απευθύνθηκε η ΚΑΕ μέσω των social media, στέλνοντας το μήνυμά της.

«Το πρώτο βήμα έγινε!

Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ με το ίδιο πάθος για το επόμενο!

Φροντίζουμε για την έγκαιρη προσέλευσή μας στο γήπεδο, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Δίνουμε ώθηση στην ομάδα με τη φωνή μας.

Την στηρίζουμε με πάθος, χωρίς υβριστικά συνθήματα

Και φυσικά… ντυνόμαστε ΟΛΟΙ στα κόκκινα

Η δύναμή μας είστε εσείς. Πάμε δυνατά για το 2-0!».