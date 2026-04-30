Το ενδεχόμενο ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της Ρεάλ Μαδρίτης από τον Ζοσέ Μουρίνιο δεν ενθουσιάζει τους παίκτες της, οι οποίοι προτιμούν τον Γιούργκεν Κλοπ.

Η σεζόν δεν πήγε καλά για τη «βασίλισσα» και θα καταγραφεί ως αποτυχημένη, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να γνωρίζει πως οι πιθανότητες παραμονής του στον πάγκο είναι ελάχιστες και τον πρόεδρο Φλορεντίνο Πέρεθ να σκέφτεται την επόμενη μέρα.

Όπως αποκάλυψε το «Athletic» πριν δύο μέρες, ο διοικητικός ηγέτης της Ρεάλ επιθυμεί την επιστροφή του Μουρίνιο, με τον οποίο είχε συνεργαστεί την τριετία 2010-13, αλλά αυτό το ενδεχόμενο δεν αρέσει καθόλου στους παίκτες.

Σύμφωνα με την ισπανική «SER», το κλίμα στα αποδυτήρια των Μαδριλένων δεν είναι και τόσο καλό για τον Πορτογάλο, καθώς οι παίκτες φοβούνται πως θα υπάρξουν συγκρούσεις μαζί του λόγω του χαρακτήρα του. Έτσι, προτιμούν τον Κλοπ, το όνομα του οποίου επίσης είχε γραφτεί για τη Ρεάλ πριν λίγους μήνες.

Ο Γερμανός, ο οποίος είναι εκτός πάγκων μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ πριν δύο χρόνια, αρέσει και στη διοίκηση των Μαδριλένων, ο ίδιος όμως με δηλώσεις του έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής στη… δράση.