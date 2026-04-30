Ο Ντομαγκόι Βίντα προχώρησε στην ανανέωση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και η σερβική ιστοσελίδα Mozzart Sport τον αποθεώνει και στέκεται στη σχέση του με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο 37χρονος Κροάτης κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει για ακόμη ένα χρόνο καθώς αποδέχθηκε την πρόταση της Ένωσης και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, κάνοντας χαρούμενους τους πάντες στην ομάδα.

Ο Βίντα, με την εμπειρία του, έχει ηγετική παρουσία στους «κιτρινόμαυρους» παρά το γεγονός ότι δεν είναι βασικός και σε αυτό στάθηκαν και οι Σέρβοι, αποθεώνοντάς τον.

«Τρίτος στόπερ, αλλά πρώτος ηγέτης. Λατρεία από τον Νίκολιτς, με τον πρόεδρο να του δίνει νέο συμβόλαιο στα γενέθλιά του», ανέφεραν στο Mozzart Sport για τον Βίντα και εστίασαν στη σχέση του με τον προπονητή της ΑΕΚ.

«Ο Σέρβος προπονητής κέρδισε την εμπιστοσύνη του. Υπάρχει μια ειλικρινής σχέση μεταξύ Νίκολιτς και Βίντα και αυτό φαίνεται όταν στα γκολ ο Κροάτης στόπερ μπαίνει από τον πάγκο μέσα στο γήπεδο για να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του.

Ο Βίντα δεν είναι απλώς ένας παίκτης για την ΑΕΚ, είναι ο πιο ισχυρός στα αποδυτήριά της όταν χρειάζεται να φωνάξει και ο πιο άμεσος όταν χρειάζεται να δώσει οδηγίες. Έχει ηγετικές ικανότητες που δεν μπορούν να διδαχθούν, παρότι το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο αποτελούν οι Ρέλβας και Μουκουντί».

Οι Σέρβοι, μάλιστα, δεν έμειναν σε αυτά, αλλά έγραψαν επίσης πως «υπάρχουν ενδείξεις ότι όταν σταματήσει την καριέρα του θα ξεκινήσει την προπονητική του διαδρομή στην ΑΕΚ ως μέλος του τεχνικού τιμ».