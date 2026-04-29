Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ντομαγκόι Βίντα για άλλον έναν χρόνο ανήμερα των 37ων γενεθλίων του Κροάτη.

Για πέμπτη σερί σεζόν θα βρίσκεται στην ΑΕΚ ο Ντομαγκόι Βίντα. Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που ανακοίνωσε την παραμονή του Βίντα στην ομάδα – όπως αναμενόταν να γίνει – έως το καλοκαίρι του 2027 και μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων του καθώς σήμερα Τετάρτη ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός της Ένωσης κλείνει τα 37 του χρόνια.

Τη φετινή σεζόν ο Βίντα μετράει 19 συμμετοχές. Ο Ουκρανός στόπερ βρίσκεται στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022, έχοντας κατακτήσει το νταμπλ στην πρώτη του χρονιά στον σύλλογο και μετρώντας 122 παρουσίες συνολικά.