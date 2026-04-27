Η ΑΕΚ και ο Ντομαγκόι Βίντα συμφώνησαν σε ανανέωση της συνεργασίας τους για έναν ακόμη χρόνο, με τον Κροάτη στόπερ να αναμένεται να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Ένωση.

Η ΑΕΚ και ο Ντομαγκόι Βίντα θα συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν από την στιγμή που επήλθε συμφωνία. Αυτό σημαίνει πώς ο 36χρονος αμυντικός θα κλείσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Είναι δε πιθανό μετά το τέλος της καριέρας του στην ΑΕΚ να αναλάβει ρόλο στην ομάδα και στο προπονητικό τιμ. Ο έμπειρος στόπερ πρωτοεντάχθηκε στο δυναμικό των Κιτρινόμαυρων το 2022 και από τότε έχει 122 εμφανίσεις με την ομάδα της ΑΕΚ, με αποκορύφωμα το νταμπλ του 2023. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πώς και η οικογένειά του περνά εξαιρετικά στην Αθήνα.