Με τα καλύτερα λόγια μίλησαν για ο Λούκα Γιόβιτς και ο Ντομαγκόι Βίντα για τους οπαδούς της ΑΕΚ, σε ντοκιμαντέρ του σλοβενικού τηλεοπτικού δικτύου Sport TV.

Οι Σλοβένοι έκαναν ένα αφιέρωμα στην Ένωση με αφορμή τη ρεβάνς με την Τσέλιε στη φάση των «16» του Europa Conference League και οι Γιόβιτς και Βίντα ήταν αυτοί που εκπροσώπησαν τους παίκτες.

Ο Σέρβος φορ και ο Κροάτης αμυντικός συναντήθηκαν με τους Σλοβένους παραλιακά και άρχισαν τη συζήτησή τους σχεδιάζοντας μια… κρουαζιέρα. «Τι λες να νοικιάσουμε ένα σκάφος για μια ιστιοπλοΐα σε αυτήν την υπέροχη θάλασσα;», ρώτησε ο Βίντα, για να απαντήσει ο Γιόβιτς: «Νομίζω πως πρέπει να το κάνω. Ο καλός καιρός επιστρέφει. Λατρεύω τον ήλιο, αμέσως μου φτιάχνει τη διάθεση».

Στη συνέχεια, ο Σέρβος φορ αναφέρθηκε στη ζωή του στην Αθήνα, λέγοντας: «Όπως βλέπετε, δεν είναι καθόλου άσχημα. Προς το παρόν όλα πάνε πολύ καλά. Εδώ έχουμε ένα μικρό βαλκανικό γκρουπ. Η διαδικασία προσαρμογής ήταν πολύ γρήγορη». Κάπου εκεί, ο Βίντα αποφάσισε να τον… πειράξει, λέγοντας πως «είναι ακόμα λίγο παιδιάστικος, αλλά κάποια στιγμή θα βάλει μυαλό».

Συνεχίζοντας, ο Γιόβιτς αναφέρθηκε στο κίνητρο που έχει με την ΑΕΚ, τονίζοντας: «Ήρθα πεινασμένος για γκολ, πεινασμένος για παιχνίδι και για μάχη για τίτλους. Η AEK είναι ένας μεγάλος σύλλογος με τεράστια βάση φιλάθλων. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός σύλλογος που έχει οπαδούς σε όλη τη χώρα. Εντυπωσιάστηκα πολύ όταν ήρθα εδώ».

Τέλος, αμφότεροι αναφέρθηκαν στους οπαδούς της Ένωσης, για τους οποίους είπαν τα καλύτερα.

«Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία, γι’ αυτό το πρώτο πράγμα είναι η απέραντη αγάπη των φιλάθλων. Το δεύτερο πράγμα, που συνδέεται με το πρώτο, είναι η δύναμη. Το πώς οι άνθρωποι παλεύουν για την ομάδα τους είναι πραγματικά κάτι που σε εμπνέει», ήταν τα λόγια του Βίντα, για να ακολουθήσει το σχόλιο του Γιόβιτς: «Ειλικρινά λέω ότι οι οπαδοί της AEK είναι οι πιο παθιασμένοι μπροστά στους οποίους έχω παίξει μέχρι τώρα».