Η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού υποδέχεται απόψε (19:00 MEGA) στο Παπαστράτειο την Σαμπαντέλ διεκδικώντας την πρόκριση στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα.

Οι «ερυθρόλευκες» έχουν σημαντικό προβάδισμα πέντε τερμάτων από το πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, καθώς είχαν επικρατήσει με 17-12 και θέλουν μπροστά στον κόσμο τους, να αξιοποιήσουν το προβάδισμα και να πάρουν μια ακόμη πρόκριση σε τελική φάση.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Ολυμπιακός θα τιμήσει τέσσερις εμβληματικές μορφές της ιστορίας του γυναικείου πόλο, την Φιλιώ Μανωλιουδάκη, την Νικόλ Ελευθεριάδου, την Χρυσή Διαμαντοπούλου και την Αλεξάνδρα Ασημάκη.