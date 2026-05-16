Νέους περιορισμούς για τα ηλεκτρικά πατίνια, ενίσχυση της ασφάλειας στα πανεπιστήμια, αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αθήνα αλλά και μέτρα για την παραβατικότητα σε οικισμούς Ρομά, προανήγγειλε στο επίκεντρο των δηλώσεων του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για μια σειρά ζητημάτων δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Την ανάγκη να υπάρξει «ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια» μετά και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ERTnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5».

Ο υπουργός τόνισε ότι τα φαινόμενα βίας «δεν αποτελούν καθημερινό φαινόμενο», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως «και αυτά θα πρέπει να τελειώνουν», ενώ αναφέρθηκε ακόμη στα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια, την οδική ασφάλεια, το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη χαρακτήρισε «μεμονωμένα» τα επεισόδια που καταγράφηκαν στις φοιτητικές εκλογές. Όπως ανέφερε, οι εντάσεις προήλθαν ανάμεσα σε φοιτητικές παρατάξεις, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για ελεγχόμενη είσοδο στα ιδρύματα και περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

«Δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία. Χρειάζεται ασφάλεια στα πανεπιστήμια», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πλέον «δεν υπάρχουν καταλήψεις πουθενά στην Ελλάδα» και ότι τα ιδρύματα λειτουργούν πλέον με καλύτερους όρους ασφάλειας. Ειδική αναφορά έκανε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν κάμερες και είναι ένας σύγχρονος χώρος όπου διδάσκοντες και φοιτητές μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια».

Νέο αυστηρό πλαίσιο

Ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε αυστηρότερες ρυθμίσεις και για τα ηλεκτρικά πατίνια, κάνοντας λόγο για «πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους» αλλά και για νέο θεσμικό πλαίσιο που θα αφορά τους ενήλικες χρήστες.

«Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το νέο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ακόμη ειδική σήμανση και αριθμό αναγνώρισης για κάθε πατίνι, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να καθορίζουν ανώτατο αριθμό οχημάτων ανά περιοχή.

«Δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά μάρτυρες τραυματισμών παιδιών», σημείωσε, τονίζοντας πως «τα πατίνια χωρίς περιορισμούς είναι επικίνδυνα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πεζούς».

Δεν θα ενοικιάζονται μηχανάκια χωρίς κράνος και δίπλωμα

Αναφερόμενος στη θερινή περίοδο και τα τροχαία ατυχήματα στα νησιά, ο υπουργός έστειλε σαφές μήνυμα για αυστηροποίηση των ελέγχων σε ό,τι αφορά τη χρήση κράνους.

«Δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα», υπογράμμισε.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των λεγόμενων «γουρουνών» από τη χώρα, λέγοντας ότι «χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα», καθώς -όπως σημείωσε- πρόκειται για οχήματα «πολύ επικίνδυνα».

Το σχέδιο «Κόμβος» για το κυκλοφοριακό

Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα, παρουσίασε το σχέδιο «Κόμβος», το οποίο περιλαμβάνει περίπου 150 αστυνομικούς, χρήση drones και συνεχή διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

«Στόχος είναι η επιτάχυνση της κίνησης και η αποσυμφόρηση βασικών αξόνων», είπε, παραδεχόμενος πάντως ότι «ο Κηφισός είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο παράνομο παρκάρισμα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

«Το φαινόμενο κάποιος να παρκάρει στη Σόλωνος και να ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους είναι απαράδεκτο», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η Τροχαία πραγματοποιεί καθημερινές παρεμβάσεις και ελέγχους, ενώ ζήτησε μεγαλύτερη συμβολή και από τις δημοτικές αστυνομίες.

«Δεν θα επιτρέψουμε θύλακες εγκληματικότητας»

Για τα πρόσφατα περιστατικά σε οικισμούς Ρομά και τον τραυματισμό αστυνομικών, ο υπουργός έκανε λόγο για «μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα», εξηγώντας ότι βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εδώ και αρκετούς μήνες.

«Δεν στοχοποιούμε κανέναν, αλλά η εγκληματικότητα είναι ξεχωριστό ζήτημα», δήλωσε, περιγράφοντας συνθήκες ακραίας υποβάθμισης σε αρκετούς οικισμούς.

Όπως αποκάλυψε, σε πολλές περιοχές υπάρχουν πλέον μόνιμες αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πραγματοποιούνται καθημερινές επιχειρήσεις για όπλα, ναρκωτικά και ρευματοκλοπές.

«Έχω βάλει στόχο οι περιοχές αυτές να λειτουργούν όπως κάθε γειτονιά της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να παραμείνουν θύλακες εγκληματικότητας», τόνισε, προσθέτοντας ότι με τη νέα νομοθεσία «όποιος υποτροπιάζει σε κακούργημα θα φυλακίζεται».