Στο πρώτο επεισόδιο της έβδομης σεζόν του Black Mirror στο Netflix, μια startup, η Rivermind, προσφέρει σε ένα ζευγάρι, τον Μάικ και την Αμάντα, κάτι που μοιάζει με θαύμα: εγχείρηση εγκεφάλου δωρεάν, με 300 δολάρια το μήνα συνδρομή για να παραμείνει η γυναίκα στη ζωή. Η χειρουργική επέμβαση είναι δωρεάν. Η ζωή μετά, όμως, έχει συνδρομή!

Σύντομα έρχεται η αναβάθμιση, το tier Plus με 500 δολάρια και μετά το Lux. Καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, για να υποστηρίξουν την νέα αναβάθμιση, η Αμάντα αρχίζει να διαφημίζει προϊόντα εν μέσω κουβέντας χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Το επεισόδιο ονομάζεται «Common People» και είναι η πιο εύστοχη επιχειρηματική ανάλυση της εποχής μας, έστω κι αν ανήκει στην κατηγορία σειρών «επιστημονικής φαντασίας».

Black Mirror: Common People (2025), Netflix

Δεν χρειάζεται, όμως, εγχείρηση εγκεφάλου για να αναγνωρίσει κανείς αυτή την ιστορία. Αρκεί να κοιτάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη.

Η αρχική υπόσχεση του AI ήταν σχεδόν απελευθερωτική: φθηνότερη τεχνολογία, πρόσβαση για όλους, εργαλεία που απαιτούσαν τεράστιους πόρους και εξειδικευμένες ομάδες, πλέον διαθέσιμα σε κάθε επαγγελματία, επιχείρηση ή απλό χρήστη. Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάστηκε ως ο μεγάλος σωτήρας.

Στην πράξη, όμως, το μοντέλο αρχίζει να θυμίζει όλο και περισσότερο το σύμπαν του «Black Mirror». Η βασική πρόσβαση είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερη ταχύτητα, καλύτερα μοντέλα, μεγαλύτερη μνήμη, περισσότερες δυνατότητες ή πρόσβαση στα πιο προηγμένα εργαλεία, ο χρήστης καλείται να ανέβει επίπεδο. Από το δωρεάν πακέτο στο Plus, από το Plus στο Pro, από την απλή χρήση στην επαγγελματική συνδρομή.

Πληρώνεις περισσότερο για να κρατήσεις αυτό που ήδη είχες

Το 2025, οι τιμές στο SaaS, δηλαδή στο λογισμικό που παρέχεται μέσω συνδρομής, αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 8% έως 12%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ανατιμήσεις έφτασαν ακόμη και το 15% με 25%.

Αυτός ο αριθμός, όμως, δεν αποτυπώνει πλήρως την επιβάρυνση για τον τελικό χρήστη. Σε αρκετές περιπτώσεις, το πραγματικό κόστος αυξήθηκε πολύ περισσότερο, ακόμη και κατά 20% έως 30%. Η επιβάρυνση προήλθε από έναν συνδυασμό παραγόντων: περιορισμό ή κατάργηση εκπτώσεων, αυστηρότερα όρια χρήσης και μεταφορά λειτουργιών που μέχρι πρότινος περιλαμβάνονταν στο βασικό πακέτο σε ξεχωριστά, επί πληρωμή add-ons.

Δηλαδή, ο χρήστης δεν πληρώνει πάντα περισσότερα για να πάρει κάτι καλύτερο. Συχνά πληρώνει περισσότερα για να συνεχίσει να έχει αυτό που ήδη είχε.

«AI φορολογία»

Σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται ένα νέο φαινόμενο που στην αγορά περιγράφεται ως «AI φορολογία». Οι εταιρείες λογισμικού, που για χρόνια χρέωναν κυρίως ανά χρήστη, διαπίστωσαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα οικονομικά του προϊόντος. Κάθε ερώτημα σε ένα AI εργαλείο, κάθε αυτοματισμός, κάθε παραγωγή κειμένου, εικόνας ή ανάλυσης έχει πραγματικό υπολογιστικό κόστος.

Έτσι, το μοντέλο μετατοπίζεται από τη σταθερή συνδρομή στη χρέωση βάσει χρήσης. Μέχρι το 2024, περίπου το 85% των SaaS εταιρειών είχε υιοθετήσει κάποια μορφή usage-based pricing, από μόλις 30% το 2019. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν γνωρίζει πάντα με βεβαιότητα τι θα πληρώσει στο τέλος του μήνα. Η προβλεψιμότητα, που ήταν ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της συνδρομής, αρχίζει να χάνεται.

Και εδώ βρίσκεται το παράδοξο. Από τη μία πλευρά, το κόστος των cloud GPUs, δηλαδή της υπολογιστικής ισχύος που χρειάζεται για την εκτέλεση πολλών AI εφαρμογών, μειώθηκε σημαντικά μέσα στο 2025. Οι εταιρείες μπορούν να παράγουν AI υπηρεσίες φθηνότερα από πριν. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι χρήστες πληρώνουν περισσότερα.

Η εξήγηση στηρίζεται στο ότι η αγορά βρίσκεται ακόμη σε φάση ακριβού ανταγωνισμού. Οι μεγάλες εταιρείες επενδύουν τεράστια ποσά σε υποδομές, μοντέλα, data centers και ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς να έχουν ακόμη αποδείξει ότι το AI μπορεί να γίνει σταθερά κερδοφόρο σε αυτή την κλίμακα. Ακόμη και η OpenAI, με έσοδα άνω των 13 δισ. δολαρίων, κατέγραψε τεράστιες ζημιές λόγω του κόστους υπολογιστικής ισχύος.

Η χρέωση που δεν φαινόταν από την αρχή

Το Claude Code, το εργαλείο αυτοματοποίησης κώδικα της Anthropic, είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτής της νέας πραγματικότητας. Μέσα σε 12 μήνες, η εταιρεία άλλαξε τα εβδομαδιαία όρια χρήσης, έτρεξε προσωρινές προσφορές διπλασιασμού των διαθέσιμων ορίων και στη συνέχεια προχώρησε σε τεχνικές αλλαγές που επηρέασαν το κόστος ανά αίτημα.

Για τον χρήστη, το αποτέλεσμα ήταν απλό: η τιμή στη σελίδα τιμολόγησης μπορεί να έμενε ίδια, αλλά η πραγματική πρόσβαση δεν ήταν πια η ίδια. Το ποσό που έβλεπε κανείς ως μηνιαία συνδρομή δεν αποτύπωνε πάντα το τελικό κόστος χρήσης, ειδικά για developers, που το ενσωμάτωσαν στην καθημερινή τους εργασία.

Αυτό δεν είναι καινούργιο μοτίβο στη Silicon Valley. Πρώτα το προϊόν γίνεται εύκολο, φθηνό και αναγκαίο. Μετά αλλάζουν οι όροι. Η Google έδωσε δωρεάν email και αναζήτηση, χτίζοντας πάνω σε αυτά ένα τεράστιο διαφημιστικό μοντέλο. Το Facebook έδωσε δωρεάν κοινωνική δικτύωση, αξιοποιώντας τα δεδομένα και την προσοχή των χρηστών. Το AI ακολούθησε τη δική του εκδοχή: έδωσε αρχικά πρόσβαση σε έναν ψηφιακό βοηθό, αρκετά χρήσιμο για να γίνει συνήθεια και στη συνέχεια αρκετά ισχυρό για να γίνει αναγκαίος.

Από εκεί και πέρα, το επόμενο βήμα ήταν σχεδόν αναπόφευκτο: η κατηγοριοποίηση της πρόσβασης. Όποιος θέλει περισσότερη ταχύτητα, καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερα όρια ή πιο προηγμένα μοντέλα, περνά σε υψηλότερο tier. Η εξάρτηση προηγείται της χρέωσης.

Γι’ αυτό και η σύνδεση με το «Common People» του Black Mirror λειτουργεί τόσο καλά. Ο Μάικ και η Αμάντα δεν παρουσιάζονται ως αφελείς. Είναι άνθρωποι που αποδέχονται μια λύση επειδή τη χρειάζονται. Υπογράφουν όρους που μοιάζουν διαχειρίσιμοι, μέχρι τη στιγμή που το σύστημα αρχίζει να ζητά περισσότερα.

Το AI, λοιπόν, δεν έγινε ακριβό μόνο επειδή έγινε καλύτερο. Έγινε ακριβό επειδή έγινε χρήσιμο, καθημερινό και δύσκολο να αντικατασταθεί. Και αυτή παραμένει μία από τις πιο παλιές και αποτελεσματικές επιχειρηματικές στρατηγικές: πρώτα γίνεται ανάγκη και μετά έρχεται ο λογαριασμός!

