Με σπουδαία μεταγραφική κίνηση έκανε ο ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Νικ Καλάθη για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο Έλληνας γκαρντ, επιστρέφει μετά από έξι χρόνια στη χώρα μας και θα αποτελέσει την πιο ηχηρή προσθήκη στο ρόστερ που ετοιμάζει για τη νέα σεζόν ο Αντρέα Τρινκέρι.

Ο Καλάθης είναι πρώτος στην ιστορία της Euroleague σε κλεψίματα και ένας εκ των κορυφαίων στις ασίστ.

Έχει αγωνιστεί δύο φορές στον Παναθηναϊκό (2009-12, 2015-20), ενώ επίσης έπαιξε σε Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μονακό και Παρτίζαν.