Εμμανουήλ Καραλής, Μόντο Νουπλάντις και Κέρτις Μάρσαλ ανταμώνουν ξανά στην Σανγκάη, καθώς ξεκινάει σήμερα (14:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) η σειρά Diamond League.

Εκτός από τους Καραλή, Ντουπλάντις και Μάρσαλ, θα αγωνιστούν επίσης και οι Γκούτορμσεν, Κέντρικς και Φλόον σε έναν πολύ δυνατό αγώνα.

Τη σκυτάλη στην συνέχεια θα πάρει η Ελίνα Τζένγκο η οποία αύριο Κυριακή 17 Μαϊου θα αγωνιστεί στο «χρυσό» μίτινγκ της σειράς Continental στο Τόκιο, όπου θα συναντήσει την Ολυμπιονίκη του ακοντισμού Χαρούκα Κιταγκούτσι.

Το πρόγραμμα του Diamond League στη Σανγκάη:

Άνδρες:

100 μ.

800 μ.

3000 μ.

110 μ. εμπ.

300 μ. εμπ.

Επί κοντώ (13:15 Εμμανουήλ Καραλής)

Δισκοβολία

Γυναίκες:

200 μ.

400 μ.

1500 μ.

100 μ. εμπ.

3000 μ. στιπλ

Μήκος

Σφαιροβολία