Ο Ζοσέ Μουρίνιο φαίνεται να βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Φλορεντίνο Πέρεθ τον θεωρεί τον ιδανικό υποψήφιο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Άλβαρο Αρμπελόα.

Ο τελευταίος είχε αναλάβει τον Ιανουάριο μετά την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο, ωστόσο όλα δείχνουν πως στο τέλος της σεζόν θα αποτελέσει παρελθόν, καθώς η φετινή πορεία της ομάδας κρίνεται απογοητευτική.

Η Ρεάλ οδεύει προς δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς κατάκτηση μεγάλου τίτλου, όπως η La Liga, το Champions League ή το Copa del Rey, γεγονός που έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στη διοίκηση και κυρίως στον πρόεδρο του συλλόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Athletic», ο ίδιος ο Πέρεθ έχει αναλάβει προσωπικά την επιλογή του επόμενου προπονητή, σε αντίθεση με την περίπτωση του Τσάμπι Αλόνσο, όταν η διαδικασία είχε περάσει κυρίως από τον γενικό διευθυντή της ομάδας, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ.

Ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ επιθυμεί μια συνολική επανεκκίνηση του πρότζεκτ και θεωρεί πως ο Μουρίνιο διαθέτει την προσωπικότητα, την εμπειρία και τη νοοτροπία για να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή.

Η πιθανή επιστροφή του Πορτογάλου στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» θα αναβίωνε μια συνεργασία που είχε αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα την περίοδο 2010-2013. Τότε, ο Μουρίνιο κατέκτησε τρεις τίτλους με τη Ρεάλ, με κορυφαία στιγμή τη La Liga της σεζόν 2011-12, όταν η ομάδα σημείωσε ρεκόρ βαθμών και έβαλε τέλος στην κυριαρχία της Μπαρτσελόνα.

Το μοναδικό μεγάλο τρόπαιο που δεν κατάφερε να κατακτήσει στην πρώτη του θητεία ήταν το Champions League, παρά το γεγονός ότι το είχε ήδη σηκώσει με την Πόρτο και την Ίντερ.

Παράλληλα, η επιστροφή ενός τόσο ισχυρού και πολυσυζητημένου χαρακτήρα όπως ο Μουρίνιο θα έδινε νέο ενδιαφέρον τόσο στη Ρεάλ όσο και συνολικά στη La Liga, μετά από μια σεζόν που χαρακτηρίστηκε άνευρη και απογοητευτική.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι εντός του συλλόγου. Ο Μουρίνιο υπήρξε έντονα διχαστική προσωπικότητα στα αποδυτήρια κατά την πρώτη του θητεία, ενώ η σύγκρουσή του με τον τότε αρχηγό Ίκερ Κασίγιας είχε προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις τόσο στους φιλάθλους όσο και στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Επιπλέον, φέτος δέχθηκε έντονη κριτική για τις δηλώσεις του σχετικά με τον Βινίσιους Τζούνιορ, μετά την καταγγελία του Βραζιλιάνου για ρατσιστική επίθεση σε αγώνα Champions League απέναντι στην Μπενφίκα.

Μετά το παιχνίδι, ο Μουρίνιο είχε αφήσει να εννοηθεί πως ο ίδιος ο Βινίσιους είχε συμβάλει στην ένταση του περιστατικού, κάτι που προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε την Μπενφίκα τον Σεπτέμβριο και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο υπάρχει ρήτρα περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ που επιτρέπει τη λύση της συνεργασίας έως και δέκα ημέρες μετά το τελευταίο παιχνίδι της φετινής σεζόν.

Η Ρεάλ έχει δείξει τα τελευταία χρόνια σαφή προτίμηση σε γνώριμα πρόσωπα. Ο Ζινεντίν Ζιντάν επέστρεψε το 2019, ο Κάρλο Αντσελότι το 2021, ενώ και άλλες επιλογές όπως οι Ράφα Μπενίτεθ, Χουλέν Λοπετέγκι, Τσάμπι Αλόνσο και Αρμπελόα είχαν ήδη σύνδεση με τον σύλλογο.

Στη λίστα των πιθανών διαδόχων έχουν επίσης ακουστεί τα ονόματα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, του Ντιντιέ Ντεσάν και του Γιούργκεν Κλοπ, όμως αυτή τη στιγμή ο Ζοσέ Μουρίνιο φαίνεται να αποτελεί την προσωπική επιλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ για τη νέα εποχή της Ρεάλ Μαδρίτης.