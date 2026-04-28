Η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Novartis κατέγραψε πτώση σε πωλήσεις και κέρδη κατά το πρώτο τρίμηνο, καθώς η λήξη πατεντών σε βασικά της φάρμακα, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου προϊόντος Entresto, επηρέασε σημαντικά τις επιδόσεις της.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο ανταγωνισμός από γενόσημα φάρμακα οδήγησε σε μείωση των κερδών κατά 12%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 4,9 δισ. δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025. Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 13,1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας πτώση 1% σε ετήσια βάση, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, βασικός δείκτης για τον κλάδο, υποχώρησαν κατά 13% στα 1,99 δολάρια.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η πτώση στις πωλήσεις του Entresto, ενός συνταγογραφούμενου φαρμάκου για την καρδιά, οι οποίες μειώθηκαν κατά 42% στο πρώτο τρίμηνο, μετά την απώλεια της αποκλειστικότητας πατέντας στις ΗΠΑ το προηγούμενο έτος. Το φάρμακο αναμένεται να αρχίσει να χάνει την πατενταρισμένη του προστασία και στην Ευρώπη αργότερα μέσα στο έτος.

Η λήξη των πατεντών επηρέασαν και άλλα φάρμακα της εταιρείας, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι πωλήσεις του Promacta, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαταραχών του αίματος, κατέρρευσαν κατά 66% στο πρώτο τρίμηνο, ενώ οι πωλήσεις του φαρμάκου για τη λευχαιμία Tasigna μειώθηκαν κατά 59%.

Η μετοχή της εταιρείας, η οποία είναι εισηγμένη στη Ζυρίχη, σημείωσε πτώση σχεδόν 4% το πρωί της Τρίτης και πλέον κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα από την αρχή του έτους.

Παρά τις πιέσεις, η Novartis επαναβεβαίωσε τις εκτιμήσεις της για το 2026, προβλέποντας αύξηση πωλήσεων σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό και αντίστοιχη ελαφρά μείωση του βασικού λειτουργικού εισοδήματος.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τη λήξη πατεντών, η εταιρεία προχώρησε πέρυσι σε σειρά συμφωνιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εξαγορά της Avidity Biosciences έναντι 12 δισ. δολαρίων, η μεγαλύτερη συμφωνία της εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Παράλληλα, επένδυσε 1,4 δισ. δολάρια στην Tourmaline Bio, εταιρεία βιοτεχνολογίας με έμφαση στις καρδιαγγειακές παθήσεις, ενώ υπέγραψε συμφωνία αξίας έως 3,1 δισ. δολαρίων με την Anthos Therapeutics, που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καρδιακών φαρμάκων. Επιπλέον, κατέληξε σε συμφωνία έως 1,7 δισ. δολαρίων με την Regulus Therapeutics, ειδική στις νεφρικές παθήσεις.

Η Novartis έχει επίσης ενισχύσει τη δραστηριότητά της στην Κίνα, συνάπτοντας συμφωνία συνεργασίας με την Argo Biopharma, η οποία δυνητικά μπορεί να φτάσει τα 5,2 δισ. δολάρια, για την ανάπτυξη θεραπειών στον τομέα των καρδιαγγειακών νοσημάτων.