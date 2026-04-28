Από στενοί συνεργάτες και συνιδρυτές της OpenAI, σε σκληρούς αντιπάλους μέσα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας. Ο Έλον Μασκ και ο Σαμ Άλτμαν βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο μιας από τις πιο εκρηκτικές δικαστικές μάχες που έχει γνωρίσει ποτέ η Silicon Valley, με φόντο τον έλεγχο και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Η υπόθεση ξεκίνησε να εκδικάζεται στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας και θεωρείται κρίσιμη όχι μόνο για την ίδια την OpenAI αλλά και για ολόκληρη τη βιομηχανία της AI. Ο Μασκ κατηγορεί την OpenAI και τον Άλτμαν ότι πρόδωσαν την αρχική αποστολή της εταιρείας, η οποία -όπως υποστηρίζει- δημιουργήθηκε το 2015 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης «για το καλό της ανθρωπότητας».

Σήμερα όμως, η OpenAI βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τεράστιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας, με δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων από τη Microsoft και σχέδια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε είσοδο στο χρηματιστήριο με τιμή-μαμούθ τα επόμενα χρόνια.

Ο Μασκ ισχυρίζεται ότι εξαπατήθηκε ώστε να χρηματοδοτήσει την OpenAI με περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια, πιστεύοντας ότι θα παρέμενε ένας ανοιχτός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σύμφωνα με τη μήνυσή του, ο Άλτμαν και η διοίκηση της εταιρείας μετέτρεψαν σταδιακά την OpenAI σε μια εμπορική μηχανή τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων.

Από την άλλη πλευρά, η OpenAI απορρίπτει πλήρως τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο Μασκ είχε εγκρίνει στο παρελθόν τη μετάβαση σε πιο εμπορικό μοντέλο λειτουργίας. Η εταιρεία κατηγορεί τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία ότι κινείται εκδικητικά μετά την αποχώρησή του από το διοικητικό συμβούλιο το 2018 και εξαιτίας της δημιουργίας της ανταγωνιστικής εταιρείας AI, της xAI.

Το διακύβευμα της δίκης είναι τεράστιο. Ο Μασκ ζητά αποζημιώσεις που σύμφωνα με δημοσιεύματα ξεπερνούν τα 134 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ απαιτεί ακόμη και την απομάκρυνση του Άλτμαν και του Γκρεγκ Μπρόκμαν από την ηγεσία της OpenAI.

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε πραγματικό «σίριαλ» για τη Silicon Valley. Στη διάρκεια της δίκης προβλέπεται να παρουσιαστούν εσωτερικά emails, προσωπικά μηνύματα, σημειώσεις και αποκαλύψεις από τα πρώτα χρόνια της OpenAI, φωτίζοντας το παρασκήνιο της πιο ισχυρής εταιρείας AI στον κόσμο.

Μάλιστα, ανάμεσα στους πιθανούς μάρτυρες βρίσκονται κορυφαία ονόματα της τεχνολογίας, όπως ο CEO της Microsoft, Satya Nadella, αλλά και πρώην στελέχη της OpenAI που γνωρίζουν από πρώτο χέρι πώς άλλαξε η εταιρεία από ερευνητικό οργανισμό σε κολοσσό δισεκατομμυρίων.

Πέρα όμως από την προσωπική σύγκρουση των δύο ανδρών, η δίκη αγγίζει ένα πολύ βαθύτερο ερώτημα: ποιος πρέπει τελικά να ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη; Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που υπόσχονται διαφάνεια ή ιδιωτικές εταιρείες που επενδύουν αδιανόητα ποσά για να κυριαρχήσουν στην αγορά;

Η έκβαση της υπόθεσης μπορεί να επηρεάσει τις μελλοντικές επενδύσεις στην AI, τις συνεργασίες με τεχνολογικούς κολοσσούς, ακόμη και τη δημόσια εμπιστοσύνη απέναντι στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που αλλάζουν ήδη τον κόσμο.

Για πολλούς αναλυτές, αυτή δεν είναι απλώς μια προσωπική βεντέτα ανάμεσα σε δύο πανίσχυρους δισεκατομμυριούχους. Είναι η πρώτη μεγάλη μάχη για το ποιος θα γράψει τους κανόνες της εποχής της AI.