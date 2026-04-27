Ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές στη Μυρτώ και η 19χρονη στο Αργοστόλι φαίνεται να έκανε χρήση κι άλλου ναρκωτικού πέρα από την κοκαΐνη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί «χημική βόμβα» λόγω της αλληλεπίδρασης των ουσιών.

Στο αίμα της νεαρής κοπέλας, πέρα από κοκαΐνη, εντοπίστηκε ινδική κάνναβη και αλκοόλ.

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» παρουσίασε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και επικοινώνησε με επιστήμονες που σχολίασαν τα ευρήματα.

Σύμφωνα με όσα είπαν, αυτές οι ουσίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και πολλαπλασιάζουν την τοξικότητά τους.

Πρώτον, το αλκοόλ και η κοκαΐνη δημιουργούν το κοκααιθυλένιο, μια ουσία που είναι 10 φορές πιο τοξική από την κοκαΐνη, ενώ είναι και η κύρια αιτία αιφνίδιου θανάτου σε χρήστες κοκαΐνης.

Δεύτερον, η κάνναβη και η κοκαΐνη γονατίζουν την καρδιά, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε οξύ πνευμονικό οίδημα από το οποίο και πέθανε η Μυρτώ.

«Της είπα “με Porsche θα σου στήσουν παγίδα. Το μειονέκτημά σου είναι η ομορφιά σου”»

Εκφράζοντας τις ενοχές που νιώθει επειδή δεν αντιλήφθηκε νωρίτερα τι συνέβη, ο πατέρας της Μυρτώς επεσήμανε πως περιμένει να συναντήσει μπροστά του όσους εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ μίλησε για τα μηνύματα που αντάλλασσε η κόρη του με τη μητέρα της το μοιραίο εκείνο βράδυ.

«Περιμένω την άγια ώρα που θα τους συναντήσω μπροστά μου αυτούς τους ανθρώπους. Αφήστε μας να πεθάνουμε. Θα βγει η πραγματικότητα. Είναι όλοι μπερδεμένοι, λίγη υπομονή να έχετε. Το παιδί μου δεν το είχα εγκαταλελειμμένο», δήλωσε ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς.

«Τι αξιοπιστία να έχει ο 23χρονος, που είναι Μενέλαος, Αγησίλαος πώς λέγεται. Υπάρχει περίπτωση να ήξερα η κόρη μου ότι έχει φιλία με τέτοιο άτομο και με τέτοιες φυλές και δεν έχει με Έλληνες; Είχα εμπιστοσύνη, έκανα μάθημα σε καθημερινή βάση στην κόρη μου εγώ. Καταδικάζω τον εαυτό μου πρώτα απ’ όλα, γιατί δεν το αντιλήφθηκα ένα τέταρτο πιο πριν το βράδυ εκείνο που έφυγε και της είπα: “πρόσεξε θα σου παρουσιαστούν διάολοι με αγγελικά πρόσωπα”, της είπα “με Porsche θα σου στήσουν παγίδα. Το μειονέκτημά σου είναι η ομορφιά σου”. Πού να φανταστώ ότι 150 μέτρα από το σπίτι μου υπάρχει αυτή η οργάνωση που ο καθένας έπαιξε τον ρόλο του. (…)».

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει η σύζυγός του με την κόρη του εκείνο το βράδυ, αυτός απάντησε: «Εγώ αυτό το κατηγορώ. Τώρα έχει πάει στο μνημείο του παιδιού. Τσακώθηκα μαζί της. Λέω “καλά τρεις η ώρα νύχτα σου είπε βρήκαμε σπίτι”, ξέρω εγώ τι της είπε στο μήνυμα και εσύ δεν… Λέει δεν ήταν αγόρι, ήταν ένα κορίτσι που θα πήγαιναν μαζί. Να κάνουν τι; Η γυναίκα μου είναι καλή μάνα, αλλά είναι αγαθή, δεν έχει την πονηριά».