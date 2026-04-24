Νέες λεπτομέρειες αποκαλύπτονται για τον 66χρονο που έστειλε 220 ευρώ στη Μυρτώ λίγο πριν πεθάνει η 19χρονη στο Αργοστόλι.

Το δελτίο ειδήσεων του Star δημοσίευσε φωτογραφίες του, αναφέροντας ότι κατάγεται από την Πρέβεζα και πλέον μένει στην Αθήνα. Στο παρελθόν εργαζόταν ως λογιστής στο Αγρίνιο, όταν αποφάσισε να τα παρατήσει, μετά από μήνυση σε βάρος του από πελάτη.

Ο 66χρονος:

Στην κατάθεση που έδωσε, υποστήριξε ότι είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ και της έστειλε χρήματα μέσω IRIS, με τα οποία όπως όλα δείχνουν αγόρασε ναρκωτικά λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις στο δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Όσον αφορά τον τρόπο που γνώρισε τη 19χρονη, ο ίδιος υποστήριξε ότι τον σύστησε η «Ολίβια», με την 23χρονη να επιβεβαιώνει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Μάλιστα, στο ερώτημα γιατί έδωσε λεφτά, υποστήριξε ότι ήθελε απλά να βοηθήσει ένα νέο κορίτσι, που δεν είχε πού να μείνει εκείνο το βράδυ, όπως ισχυρίστηκε ότι του είπε.

Ωστόσο, μετά την επικοινωνία με τη Μυρτώ, ακολούθησε μια σύντομη ανταλλαγή μηνυμάτων, με τον 66χρονο να ρωτάει να μάθει το όνομά της, όπως και αν πράγματι μιλούσε με τη Μυρτώ.

Χρέη που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ

Ο άνθρωπος που μήνυσε τον 66χρονο, είπε ότι αντιμετωπίζει εξαιτίας του χρέη που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Συγκεκριμένα, είπε στο Star:

«Είχε εν αγνοία μου ιδρύσει περισσότερες εταιρείες στο όνομά μου, χρησιμοποιώντας παράνομα τους κλειδάριθμούς μου στην Εφορία. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τους γνώριζε, αφού στο παρελθόν παρακολουθούσε μια δική μου εταιρεία που δεν έχει καμία σχέση με τις εν λόγω εταιρείες – φαντάσματα. Έχω υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά, φέρομαι να ευθύνομαι για τα χρέη τους σε Εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς».