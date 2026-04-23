Νέα εκδοχή για όσα προηγήθηκαν του θανάτου της Μυρτώς δίνει η 23χρονη «Ολίβια», η οποία ισχυρίστηκε ότι έψαχνε χορηγό η 19χρονη στο Αργοστόλι.

Η 23χρονη, παρότι αρνείται τις αναφορές σε μαστροπεία και πορνεία, τις τελευταίες μέρες παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα, κυρίως για την κοπέλα που έφυγε από τη ζωή.

Μετά τη συνέντευξη που έδωσε, στην οποία δήλωσε ότι η Μυρτώ σε ηλικία 14 ετών έκανε λογαριασμό στο OnlyFans, στην πλατφόρμα που απαιτείται ο δημιουργός περιεχομένου να αποδείξει ότι είναι ενήλικας για να εγγραφεί, τώρα φέρεται να υποστήριξε ότι η νεκρή κοπέλα αναζητούσε χορηγό.

Σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις», η «Ολίβια» είπε στην απολογία της ότι η Μυρτώ αναζητούσε χορηγό και η ίδια την έφερε σε επαφή με τον 66χρονο, με τον οποίο επικοινώνησαν και το μοιραίο βράδυ, όταν εκείνος έστειλε λεφτά σε συγκεκριμένο λογαριασμό.

«Από μια φίλη μου με την οποία ήταν φίλοι. Τον είχα συναντήσει και από κοντά στην Αθήνα. Μια μέρα μιλούσα με την Μυρτώ, εγώ ήμουν τότε στην Αθήνα και μου είπε αν ξέρω κάποιον να της γνωρίσω, να τον έχει σαν “χορηγό”. Εγώ της είπα ότι ξέρω κάποιον και έτσι την έβαλα στην ομαδική συνομιλία με εκείνον», είπε στις αρχές, σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Είχαμε μια ομαδική συνομιλία οι τρεις μας, έτσι τον γνώρισε, τον φλέρταρε και του έλεγε να πάνε διακοπές. Αυτό συνέβη δύο μέρες πριν κατέβω στο νησί. Ήξερα ότι ήταν ευκατάστατος και κατέβηκα να της τον γνωρίσω. Δεν ξέρω με τι ασχολείται. Το βράδυ που ήμασταν στο κατάλυμα μιλούσε η Μυρτώ μαζί του, δεν ήξερα τι έλεγαν. Είχαν ήδη ανταλλάξει τηλέφωνα και μιλούσαν οι δυο τους», είπε η 23χρονη.

«Νόμιζα ότι το έκανε για πλάκα»

Όσον αφορά τη στιγμή που η Μυρτώ κατέρρευσε, η 23χρονη υποστήριξε ότι θεώρησε πως η 19χρονη έκανε πλάκα.

«Δεν μας άκουγε που της είπαμε να μην κάνει άλλη χρήση, ήθελε να αγοράσει. Μετά τη χρήση του 2 γραμμαρίων, μετά από 2-3 λεπτά, ενώ γέλαγε κανονικά προηγουμένως, κάθισε στο κρεβάτι ξαφνικά και άρχισε να παθαίνει σπασμούς. Νόμιζα ότι το έκανε για πλάκα μέχρι που πήγα κοντά και εκεί διαπιστώσαμε ότι κάτι πάει λάθος. Πήγαμε από πάνω της, ο 26χρονος της έβαλε τα δάχτυλα στο στόμα για να μην καταπιεί τη γλώσσα της, εγώ της σήκωσα τα πόδια», είπε στην απολογία της, σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1.