Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, μετά τη μαρτυρία της 23χρονης τρανς φίλης της, γνωστής με το ψευδώνυμο «Olivia», η οποία μίλησε μέσα από τη φυλακή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star.

Η ίδια δίνει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ στο Αργοστόλι, λίγο πριν η νεαρή κοπέλα βρεθεί αβοήθητη στον δρόμο, περιγράφοντας ένα σκηνικό με αλκοόλ, ουσίες και βιντεοκλήση με τρίτο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την «Olivia», η γνωριμία της με τη Μυρτώ έγινε περίπου ενάμιση μήνα πριν, σε γάμο στο Αργοστόλι. Από τότε διατηρούσαν φιλική σχέση και συναντιόντουσαν περιστασιακά για καφέ ή ποτό, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Πάσχα, όταν εκείνη επέστρεφε στο νησί.

Η 23χρονη αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε κυκλώματα ναρκωτικών ή μαστροπείας, απαντώντας στις καταγγελίες της οικογένειας της Μυρτώς.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αναφορές της ότι η Μυρτώ διατηρούσε προφίλ σε πλατφόρμα OnlyFans, ενώ υποστήριξε πως ο 66χρονος άνδρας που εμπλέκεται στην υπόθεση είχε επαφές μαζί της και της είχε στείλει χρήματα μέσω IRIS.

Όπως είπε, ο άνδρας συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης το μοιραίο βράδυ, ενώ –κατά την ίδια– υπήρχε προηγούμενη γνωριμία και συναντήσεις μαζί του τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κεφαλονιά.

“Το βράδυ που βρεθήκαμε με τη Μυρτώ και μας έστειλε ο 66χρονος τα λεφτά, πήγαμε στο δωμάτιο. Μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα και βάφτηκα γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση μαζί του. Πριν πάμε στο δωμάτιο πήγαμε σε μια καφετέρια και πήραμε βότκα και χυμούς. Όταν πήγαμε στο δωμάτιο με τη Μυρτώ εγώ άλλαξα ρούχα, έβγαλα από το σακίδιο ερωτικά βοηθήματα, φόρεσα περούκα και γυναικεία εσώρουχα και μακιγιαρίστηκα”, είπε και συνέχισε:

“Κάλεσα τον πρώην αρσιβαρίστα γιατί κάνω χρήση ουσιών και του είπα να φέρει κοκαΐνη. Έχω ζητήσει στην ανακρίτρια μέσω του δικηγόρου μου να γίνει τοξικολογική εξέταση για να δουν ότι είμαι χρήστης ουσιών. Ο Αλβανός ήταν σε διπλανό δωμάτιο με ανήλικη. Τον κάλεσε ο πρώην αρσιβαρίστας και συνευρισκόμασταν ερωτικά όλοι μαζί και ο 66χρονος ήταν στη βιντεοκλήση για προσωπική του ευχαρίστηση. Όταν έπαθε η Μυρτώ τους σπασμούς, εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό μου, αλλά επειδή δεν ήξερα τη διεύθυνση που είμαστε για να έρθει το ασθενοφόρο, μίλησε στο τηλέφωνο ο αρσιβαρίστας”.

Κατά την ίδια μαρτυρία, η Μυρτώ υπέστη σπασμούς μέσα στο δωμάτιο. Η «Olivia» υποστηρίζει ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ, αλλά επειδή δεν γνώριζε τη διεύθυνση, την επικοινωνία με τους διασώστες ανέλαβε άλλο άτομο που βρισκόταν εκεί.

Η μαύρη σακούλα και όσα ακολούθησαν

Η 23χρονη εξήγησε επίσης γιατί δεν ακολούθησε τους υπόλοιπους, λέγοντας ότι έμεινε πίσω για να αλλάξει και να αφαιρέσει το μακιγιάζ.

Αναφερόμενη στη «μαύρη σακούλα» που καταγράφηκε από κάμερες, δήλωσε ότι περιείχε προσωπικά αντικείμενα, όπως ρούχα, περούκα και άδεια μπουκάλια, τα οποία –όπως είπε– πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, χωρίς να θυμάται πού ακριβώς.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η σχέση της με τη Μυρτώ ήταν φιλική και απέρριψε εκ νέου οποιαδήποτε σύνδεση με παράνομες δραστηριότητες.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις καταθέσεις, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της 19χρονης.