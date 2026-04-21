Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, με τις τελευταίες επικοινωνίες της να ρίχνουν φως στις ώρες πριν από την τραγωδία στο Αργοστόλι.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η εκπομπή Live News, η 19χρονη αντάλλαξε μηνύματα με τον σύντροφό της λίγο μετά τα μεσάνυχτα της μοιραίας βραδιάς. Στις 00:43, η Μυρτώ φαίνεται να στέλνει βίντεο και να συνομιλεί σε χαλαρό τόνο, ενημερώνοντάς τον ότι δεν βρίσκεται στο σπίτι της αλλά μαζί με τον 23χρονο.

Η συνομιλία συνεχίζεται με τον σύντροφό της να ρωτά πού βρίσκεται, ενώ εκείνη του αναφέρει ότι τον είδε νωρίτερα στην παραλία. Λίγες ώρες αργότερα, στις 09:10 το πρωί, ο σύντροφός της επιχειρεί να επικοινωνήσει ξανά μαζί της, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση.

Τρίτη 00:43

– Μυρτώ: (στέλνει βίντεο) Πάει το ξανθό

– Σύντροφος: Χαχαχαχα το ξανθό δεν φεύγει ποτέ

– Μυρτώ: (στέλνει βίντεο)

– Σύντροφος: Σπίτι σου είσαι; Με γράφεις;

– Μυρτώ: Όχι μωρό μου. Είμαι με τον (23χρονο)

– Σύντροφος: Οκ

– Μυρτώ: Θέλεις να έρθεις να σε δω λίγο;

– Σύντροφος: …

– Μυρτώ: Με είδες πριν και δεν μας χαιρέτησες

– Σύντροφος: Πού ρε;

– Μυρτώ: Στην παραλία

– Σύντροφος: Στο ορκίζομαι, δεν σε είδα

– Μυρτώ: Εντάξει μωρό μου. Σε πιστεύω

Τρίτη 09:10 π.μ.

– Σύντροφος: Ακούς; Μπρο…

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία μιας 18χρονης κοπέλας που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο – το λεγόμενο «δωμάτιο 11» – και εμφανίζεται έτοιμη να καταθέσει στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της, η 18χρονη άκουσε φωνές από το δωμάτιο όπου βρισκόταν η Μυρτώ, ωστόσο δεν βγήκε έξω καθώς φοβήθηκε, ενώ ένας 22χρονος που ήταν μαζί της φέρεται να της ζήτησε να παραμείνει μέσα. Όπως φέρεται να της είπε αργότερα, όταν μπήκε στο δωμάτιο της 19χρονης, την είδε πεσμένη στο πάτωμα και προσπάθησε να τη συνεφέρει, φωνάζοντάς της «ζεις;».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας επισημαίνει πως κομβικό σημείο στην έρευνα δεν αποτελεί μόνο το περιεχόμενο των επικοινωνιών εκείνης της νύχτας, αλλά και η ταυτοποίηση του ποιος βρισκόταν πίσω από συγκεκριμένες κλήσεις και μηνύματα.