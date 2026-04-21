Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει σε όλη τη χώρα ο θάνατος της 19χρονης Μυρτώς, με την Κεφαλονιά να παραμένει «μουδιασμένη» μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Αργοστόλι. Η νεαρή κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από ανακοπή, η οποία φέρεται να συνδέεται με χρήση κοκαΐνης.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα της 19χρονης, μιλώντας στο Live News, ξεσπά με λόγια που συγκλονίζουν: «Έχασα όλη μου τη ζωή. Η Μυρτώ δεν έπινε ούτε καφέ, μόνο νερό και χυμό. Δούλευα δύο δουλειές για να μην της λείψει τίποτα. Στο νοσοκομείο οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για το παιδί μου».

Η ίδια εκφράζει την οργή και τα αναπάντητα «γιατί» που τη βασανίζουν: «Γιατί να μου το πετάξουν στον δρόμο; Γιατί να μην την πάνε στο νοσοκομείο ή να μας πάρουν ένα τηλέφωνο; Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να το πληρώσουν. Πρέπει να προστατεύσουμε τα άλλα παιδιά. Εγώ έχασα τα πάντα».

Σύμφωνα με τη μητέρα της Μυρτώς κάποιοι είχαν σχέδιο να εξαφανίσουν τη Μυρτώ σημειώνοντας μπορεί να είχαν άλλους σκοπούς, να ήθελαν να την εκμεταλλευτούν».

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με τις Αρχές να ερευνούν κάθε πτυχή της τραγωδίας, προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό της 19χρονης.