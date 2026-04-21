Ξέσπασε σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε η αδερφή της Μυρτούς στο Αργοστόλι, με αφορμή όσα έχουν ακουστεί για την 19χρονη, καθώς η δημόσια συζήτηση δεν αφορά το γιατί έφυγε από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος, αλλά τι έκανε ή δεν έκανε στην προσωπική του ζωή.

«Ρίξτε όση λάσπη θέλετε, εγώ θέλω το δίκιο», είπε με στόμφο στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», τονίζοντας: «Το παιδί ό,τι και να ήταν, γιατί αυτό το πρεζόνι και βιζιτού που ακούω και συγγνώμη για τις εκφράσεις μου, αλλά αυτά ακούω. Κοιτάχτε τα παιδιά σας, κοιτάχτε το σπίτι σας και δεν πειράζει μωρέ η Μυρτώ, ας ήταν αυτό, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς πέθανε, σας νοιάζει; Αν σας νοιάζει όμως που πέθανε, μιλήστε».

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι εμπλέκονται κι άλλα άτομα πέρα από τους τρεις συλληφθέντες, αναφέροντας ότι δεν γίνεται να έδρασαν μόνοι τους, καθώς είναι αρκετά νεαροί σε ηλικία.

«Δεν θέλω να κατηγορήσετε ανθρώπους που δεν φταίνε, γιατί αυτά τα παιδιά μπορεί να ήταν μπλεγμένα, το ξαναείπα», είπε η αδερφή της Μυρτούς.

«Η Μυρτούλα μέχρι να φύγει η ψυχή της, ένιωσε 4.000 συναισθήματα. Ένιωσε φόβο, ένιωσε φρίκη, ένιωσε πόνο, ένιωσε εγκατάλειψη, ένιωσε αμηχανία, τα ένιωσε όλα. Κι εμείς φοράμε το προσωπείο, να νιώσουμε τι; Σπουδαίοι;», είπε μεταξύ άλλων η αδερφή της 19χρονης.

Τα κινητά που μπορεί να «μιλήσουν»

Το κινητό τηλέφωνο του 23χρονου διεμφυλικού ατόμου που ήδη έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τον τουλάχιστον «σκοτεινό» ρόλο του.

Δεν είναι τυχαίο ότι η άρση απορρήτου των επικοινωνιών στα κινητά τηλέφωνα των τριών προφυλακισμένων και της αδικοχαμένης νεαρής κοπέλας θα ξεκινήσει από την 1η Μαρτίου 2026 – μία έρευνα δηλαδή σε βάθος περίπου ενάμιση μήνα. Αυτό καθώς όλο και πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα ερωτικής εκμετάλλευσης ατόμων, με τη 19χρονη Μυρτώ να φαίνεται πως είχε μπλέξει στα δίχτυα αυτά.

Κομβικής σημασίας θεωρείται και η ανάλυση στοιχείων που θα προκύψουν από το κινητό τηλέφωνο του 66χρονου συνταξιούχου από την Πρέβεζα, το οποίο έχει κατασχεθεί μετά τις δύο καταθέσεις που έδωσε στο τοπικό ΤΔΕΕ και διαβιβάστηκαν στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς που χειρίζεται προανακριτικά την υπόθεση.

Ο ίδιος επιμένει ότι τα 220 ευρώ μέσω iris τα έστειλε στη νεαρή κοπέλα από την… καλή του καρδιά, για να μην κοιμηθεί σε παγκάκι, να αγοράσει αλκοόλ να πιει να χαλαρώσει και κάτι να φάει. Ισχυρισμός που αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη δυσπιστία, όπως, επίσης και ότι οι βιντεοκλήσεις τα ξημερώματα είχαν να κάνουν με το ότι ήθελε να δει εάν η 19χρονη Μυρτώ είναι καλά.

Το κινητό του τηλέφωνο θα γίνει «φύλλο και φτερό» στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι φαίνεται να προκύπτει ακόμη μια αποστολή χρημάτων -200 ευρώ- στο 23χρονο διεμφυλικό άτομο που προφυλακίστηκε πριν από κάποιες ημέρες.