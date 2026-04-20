Προφυλακισμένοι στον Κορυδαλλό είναι οι τρεις που συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι, ωστόσο από την πρώτη στιγμή μίλησε μόνο ο ένας και συγκεκριμένα ο 23χρονος που περιγράφουν ως τρανς.

Ο Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, δικηγόρος του νεαρού, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Live News, υποστήριξε ότι ο 23χρονος είπε ψέματα στην αστυνομία γιατί «είναι βλάκας» και πίστεψε τις «υποσχέσεις» των αστυνομικών ότι θα τον αφήσουν ελεύθερο αν μιλήσει.

«Την υπόθεση την ανέλαβα στον ανακριτή. Ο εντολέας μου πήγε σαν βλάκας που είναι στην αστυνομία, τού έπαιξαν ένα παιχνίδι, είπε υπέρ τα δέοντα με μια ρητή υπόσχεση, ότι θα τον αφήσουν να φύγει. Γιατί αν δεν μιλούσε αυτός, η υπόθεση είτε θα την ψάχνανε, είτε δεν θα ήξεραν που θα βρίσκονταν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς

«Τα περισσότερα είναι μυθεύματα, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα, θα πω την αλήθεια, όπως τη μετέφερε ο εντολέας μου και έχω δει στη δικογραφία», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, ο δικηγόρος του 23χρονου ισχυρίστηκε ότι είναι πρόχειρη η δικογραφία που παρέλαβε, ενώ δήλωσε ότι ο εντολέας του πανικοβλήθηκε, επειδή το μοιραίο βράδυ ήταν ντυμένος γυναίκα.

«Είμαι 38 χρόνια δικηγόρος, τέτοια προχειρότητα δεν έχω δει ξανά σε δικογραφία. Τους εμφανίζουν όλους σεσημασμένους », είπε, σημειώνοντας: «Ο εντολέας μου είχε βαφτεί γυναίκα, φορούσε περούκα, είχε βλεφαρίδες, φούστα. Όπως μετέφερε ο εντολέας μου, πανικοβλήθηκαν στην αρχή».

Ενδείξεις για εμπλοκή και άλλων προσώπων

Η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα, με τις αρχές να εμβαθύνουν στην έρευνα και νέα στοιχεία να έρχονται στο φως σχετικά με πιθανούς εμπλεκόμενους και τα πραγματικά αίτια της τραγωδίας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης υποστηρίζει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για εμπλοκή και άλλων προσώπων στον θάνατό της.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκαταλέγεται και ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ το βράδυ της τραγωδίας και να της απέστειλε το ποσό των 220 ευρώ.

Όπως προκύπτει, ο συγκεκριμένος άνδρας αντάλλασσε μηνύματα με την 19χρονη, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πώς τη γνώρισε ή για ποιον λόγο της έστειλε χρήματα.

Παράλληλα, ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας, κ. Δρακουλόγγονας, σε δηλώσεις του τονίζει ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί υποδηλώνουν πιθανή εμπλοκή και άλλων ατόμων, πέραν των τριών κατηγορουμένων.