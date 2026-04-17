Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. έχει μπει για τα καλά ο ρόλος του 23χρονου φίλου της 19χρονης Μυρτώς, που τα ξημερώματα της Τρίτης έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι της Κεφαλλονιάς.

Πρόκειται για άτομο τρανς, το οποίο φαίνεται να έχει προσβάσεις σε ανθρώπους που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και στον αγοραίο έρωτα. Ο ίδιος ο 23χρονος, όπως προκύπτει από τη δημοσιογραφική έρευνα, έκλεινε διαδικτυακά ερωτικά ραντεβού έναντι αμοιβής, ενώ φέρεται να εκδιδόταν και στην Αθήνα.

Ο λόγος που μπήκε για τα καλά στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. είναι ένα μήνυμα από έναν 66χρονο συνταξιούχο από την Πρέβεζα στην 19χρονη Μυρτώ. Ο άνδρας αυτός, χωρίς καλά καλά να γνωρίζει το όνομα της νεαρής κοπέλας, φαίνεται να της στέλνει μέσω Iris 220 ευρώ. Παράλληλα, σε άλλα μηνύματα, της προτείνει να μείνει στο σπίτι του στην Αθήνα «για να ηρεμήσει», ενώ φαίνεται να επικοινωνεί μαζί της και με βιντεοκλήση.

Πρόκειται για στοιχεία που δείχνουν ότι ίσως κάποιοι να θέλησαν να μπλέξουν την 19χρονη σε… σκοτεινά μονοπάτια, εκμεταλλευόμενοι την εντυπωσιακή εμφάνισή της και ενδεχομένως κάποια προβλήματα που μπορεί να αντιμετώπιζε η νεαρή κοπέλα.

Παράλληλα, από τη δικογραφία προκύπτει ότι αυτός ήταν τελικά που κάλεσε τον 26χρονο αρσιβαρίστα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, προκειμένου να φέρει κοκαΐνη, την οποία πλήρωσε -σύμφωνα με την κατάθεση του 23χρονου- η Μυρτώ. Την ίδια ώρα, ο ρόλος του είναι υπό διερεύνηση και για έναν ακόμα λόγο: τι ακριβώς πήγε να κρύψει, καθαρίζοντας το δωμάτιο και απομακρύνοντας πλήθος αντικειμένων;

Αυτό, καθώς στο νησί της Κεφαλλονιάς ακούγεται όλο και πιο έντονα ότι ο 26χρονος αρσιβαρίστας φαίνεται να είχε πρόσβαση στο επονομαζόμενο «σιρόπι του βιασμού». Απάντηση στο εάν η 19χρονη Μυρτώ εκτός από κοκαΐνη είχε και κάποια άλλη ουσία στο αίμα της, θα δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις που αναμένεται να βγουν σε μερικές εβδομάδες.