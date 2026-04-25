Δέκα ημέρες μετά τον χαμό της Μυρτώς στην Κεφαλονιά και τα αναπάντητα ερωτήματα για το τι πραγματικά έγινε το μοιραίο βράδυ στο δωμάτιο 10 του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι, παραμένουν.

Τα κενά και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των εμπλεκόμενων

Τα κενά και οι αντιφάσεις στις απολογίες των κατηγορουμένων άνοιξαν έναν νέο κύκλο καταθέσεων.

Η ανακρίτρια καλεί νέα πρόσωπα, προσπαθώντας να ρίξει φως στα σκοτεινά σημεία αυτού του θρίλερ που «πάγωσε» το νησί.

Την ίδια ώρα, αναμένεται να γίνει αυτοψία και αναπαράσταση στον χώρο που κατέρρευσε η 19χρονη Μυρτώ.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος φαίνεται πως είναι αυτός που έχει πέσει σε περισσότερες αντιφάσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο 22χρονος μέσω του δικηγόρου του, τονίζει πως δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις για δική του συμμετοχή και εμπλοκή πουθενά».

Ο ρόλος του 66χρονου και τα αναπάντητα ερωτήματα

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένας 66χρονος από την Πρέβεζα, με τον οποίο η 19χρονη φέρεται να είχε επικοινωνία τη μοιραία νύχτα.

Ο 23χρονος δεν είχε αναφερθεί αρχικά σε εκείνον, ωστόσο μετά την αυτοβούλως παρουσία του 66χρονου στις αρχές, αναγκάστηκε να δώσει διευκρινίσεις: «Ήξερα ότι είναι ευκατάστατος, αλλά δεν γνώριζα με τι ασχολείται. Η Μυρτώ μιλούσε μαζί του, χωρίς να ξέρω το περιεχόμενο των συνομιλιών».

Ο ίδιος ο 66χρονος περιέγραψε την τελευταία τους επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης, λέγοντας πως η κοπέλα φαινόταν ήρεμη, μέχρι τη στιγμή που η συνομιλία διακόπηκε απότομα, όταν – όπως εκτιμά – κάποιος μπήκε στο δωμάτιο.

Σύμφωνα με τον 26χρονο, η 19χρονη φέρεται να είχε έντονο καβγά στο τηλέφωνο λίγο πριν καταρρεύσει: «Μιλούσε έντονα με κάποιον, τον έβριζε, αλλά δεν ήξερα ποιος ήταν».

Νέα ερωτήματα προκύπτουν και από υλικό καμερών ασφαλείας, το οποίο φαίνεται να αντικρούει τους ισχυρισμούς του 23χρονου. Ενώ είχε δηλώσει ότι βρισκόταν μαζί με τη Μυρτώ σε πλατεία, το βίντεο τον δείχνει να κάθεται μόνος του σε παγκάκι.