Όλο και περισσότερα στοιχεία αναφορικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς από την Κεφαλονιά βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας. Οι εξελίξεις στην υπόθεση είναι ραγδαίες ενώ τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων αναμένεται να δουν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα των Αρχών.

Οι ειδικοί του εργαστηρίου που πραγματοποίησαν τις τοξικολογικές αναλύσεις στο αίμα της 19χρονης εντόπισαν συνδυασμό διαφόρων ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ.

Οι γονείς της υποστηρίζουν πως οι κατηγορούμενοι «πότισαν» την 19χρονη προκειμένου να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά. Η πλευρά των κατηγορούμενων αναφέρει πως η 19χρονη ήταν αυτή που ζήτησε τα ναρκωτικά και τα αγόρασε.

Οι Αρχές, όπως επεσήμανε το πρωί της Τρίτης 28/4 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» περιμένουν ακόμα, τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να καταλήξουν στο τελικό συμπέρασμα για την υπόθεση και να διευκρινιστούν πλήρως τα αίτια θανάτου της 19χρονης.

«Η Μυρτώ δεν κοιμόταν στα παγκάκια, είχε καλή σχέση με τους γονείς της»

Το πρωί της Τρίτης 28/4 μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της οικογένειας της19χρονης, Παναγής Δρακουλόγκωνας.

«Στα χέρια μας ακόμη δεν έχουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις. Δεν έχουμε κάποιο επίσημο πόρισμα. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο πατέρας της πως προσπάθησαν να παρασύρουν την κόρη του σε κύκλωμα πορνείας, ζητήσαμε να επεκταθεί η έρευνα αρκετές μέρες πίσω.

Θέλουμε αυτό που λέγετε να αποδειχθεί ή να δείξουν οι έρευνες τι ακριβώς είχε συμβεί, για ποιο λόγο, γιατί βρέθηκε εκεί το κορίτσι. Ακόμη και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είπε πως δεν είχε ξαναδεί την κοπέλα. Δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών…Η Μυρτώ δεν κοιμόταν στα παγκάκια, είχε καλή σχέση με τους γονείς της» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί τρία άτομα, μετά από απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς κατηγορούνται ότι την εγκατέλειψαν χωρίς βοήθεια.

Σε βάρος τους —του 23χρονου συντρόφου της, ενός 26χρονου αρσιβαρίστα και ενός 22χρονου αλβανικής καταγωγής— ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με πρόθεση δια παραλείψεως, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ποινικού Κώδικα.