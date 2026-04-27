Νέα τροπή μπορεί να λάβει ο θάνατος της 19χρονης στο Αργοστόλι από τρεις γυναίκες που επισκέφθηκαν τον δικηγόρο της οικογένειας της Μυρτώς.

Σύμφωνα με νέες δηλώσεις του πατέρα της, οι γυναίκες είπαν ότι προσεγγίστηκαν από τους τρεις συλληφθέντες, δηλαδή τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, τον 22χρονο Αλβανό και την 23χρονη «Ολίβια».

Οι συλληφθέντες τους έδωσαν ναρκωτικά και αλκοόλ, ώστε να τις εκμεταλλευτούν σεξουαλικά, είπε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της Μυρτώς.

Μάλιστα, πρόκειται για νέες περιπτώσεις, με τη μία γυναίκα να σκέφτεται να μιλήσει στην αστυνομία.

Ο πατέρας της 19χρονης για ακόμη μια φορά απηύθυνε έκκληση να ανοίξουν τα στόματα, καθώς υποστηρίζει ότι προσέγγισαν την κόρη του, με στόχο να εκμεταλλευτούν την εξωτερική της εμφάνιση.

Σε περίπτωση που οι γυναίκες μιλήσουν στις αρχές και επιβεβαιωθούν όσα πουν, τότε η υπόθεση θα μπορούσε να πάρει νέα τροπή, αφού ο πατέρας της 19χρονης να υποστηρίζει ότι η κόρη του δεν βγήκε για να διασκεδάσει με τους συλληφθέντες, αλλά επειδή παρασύρθηκε.

Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους

Οι τρεις συλληφθέντες δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές ακόμη και για το ποιος κάλεσε το ασθενοφόρο, στοιχείο που θεωρείται κομβικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο 23χρονος υποστηρίζει ότι εκείνος πήρε την πρωτοβουλία: «Εγώ αποφάσισα να καλέσω ασθενοφόρο. Οι άλλοι φοβόντουσαν μην μπλέξουν. Επέμεινα και έδωσα το κινητό μου στον 26χρονο για να μιλήσει».

Από την πλευρά του, ο 26χρονος παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή: «Εγώ του είπα να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Ο 23χρονος είχε πάθει σοκ και δεν μπορούσε να μιλήσει. Κάλεσα εγώ από το κινητό του και προσπάθησα να βοηθήσω την κοπέλα».

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην παραδοχή του 26χρονου ότι ήταν εκείνος που προμήθευσε ναρκωτικές ουσίες στο δωμάτιο, χωρίς όμως να αποκαλύπτει την πηγή τους.

«Δεν είμαι έμπορος, αλλά μπορώ να βρω ουσίες μέσω γνωριμιών. Δεν μπορώ να πω από ποιον, φοβάμαι για την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος του 66χρονου και τα αναπάντητα ερωτήματα

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένας 66χρονος από την Πρέβεζα, με τον οποίο η 19χρονη φέρεται να είχε επικοινωνία τη μοιραία νύχτα.

Ο 23χρονος δεν είχε αναφερθεί αρχικά σε εκείνον, ωστόσο μετά την αυτοβούλως παρουσία του 66χρονου στις αρχές, αναγκάστηκε να δώσει διευκρινίσεις: «Ήξερα ότι είναι ευκατάστατος, αλλά δεν γνώριζα με τι ασχολείται. Η Μυρτώ μιλούσε μαζί του, χωρίς να ξέρω το περιεχόμενο των συνομιλιών».

Ο ίδιος ο 66χρονος περιέγραψε την τελευταία τους επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης, λέγοντας πως η κοπέλα φαινόταν ήρεμη, μέχρι τη στιγμή που η συνομιλία διακόπηκε απότομα, όταν – όπως εκτιμά – κάποιος μπήκε στο δωμάτιο.

Σύμφωνα με τον 26χρονο, η 19χρονη φέρεται να είχε έντονο καβγά στο τηλέφωνο λίγο πριν καταρρεύσει: «Μιλούσε έντονα με κάποιον, τον έβριζε, αλλά δεν ήξερα ποιος ήταν».

Νέα ερωτήματα προκύπτουν και από υλικό καμερών ασφαλείας, το οποίο φαίνεται να αντικρούει τους ισχυρισμούς του 23χρονου. Ενώ είχε δηλώσει ότι βρισκόταν μαζί με τη Μυρτώ σε πλατεία, το βίντεο τον δείχνει να κάθεται μόνος του σε παγκάκι.