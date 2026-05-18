Οι αγχώδεις διαταραχές συγκαταλέγονται στις πιο συχνές ψυχιατρικές παθήσεις παγκοσμίως και, σε πολλές περιπτώσεις, μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητα και τη λειτουργικότητα ενός ανθρώπου. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα συμπτώματα που μοιάζουν με άγχος δεν είναι πάντοτε ψυχιατρικής φύσης. Κάποιες φορές, αποτελούν ένδειξη μιας υποκείμενης σωματικής νόσου που παραμένει αδιάγνωστη.

Ταχυπαλμία, εφίδρωση, τρέμουλο, αίσθημα πανικού ή νευρικότητας μπορεί να παραπέμπουν σε αγχώδη διαταραχή, όμως ορισμένες ιατρικές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν ακριβώς την ίδια εικόνα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η προσεκτική διερεύνηση των συμπτωμάτων είναι κρίσιμη, καθώς η καθυστέρηση στη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

Υπερθυρεοειδισμός: Όταν ο οργανισμός λειτουργεί σε υπερβολικούς ρυθμούς

Ο υπερθυρεοειδισμός είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός παράγει υπερβολικές ποσότητες θυρεοειδικών ορμονών. Η υπερλειτουργία του θυρεοειδούς επιταχύνει τον μεταβολισμό και επηρεάζει πολλαπλά συστήματα του σώματος, δημιουργώντας συμπτώματα που συχνά παρερμηνεύονται ως άγχος.

Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών εκδηλώσεων είναι η ταχυπαλμία, οι συχνές κενώσεις, η υπερβολική εφίδρωση, η δυσανεξία στη ζέστη και το τρέμουλο. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ασθενείς αναφέρουν έντονη νευρικότητα ή αίσθημα ανησυχίας.

Η έγκαιρη διάγνωση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο αδιάγνωστος υπερθυρεοειδισμός μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να προκαλέσει καρδιαγγειακές επιπλοκές, οστεοπόρωση και άλλες σοβαρές βλάβες στην υγεία.

Υπογλυκαιμία: Η χαμηλή γλυκόζη που προκαλεί «συναγερμό» στον οργανισμό

Η υπογλυκαιμία (δηλαδή η πτώση της γλυκόζης στο αίμα) μπορεί να εμφανιστεί τόσο σε άτομα με διαβήτη όσο και σε ανθρώπους χωρίς ιστορικό της νόσου. Συχνά, τα πρώτα συμπτώματα μοιάζουν εντυπωσιακά με κρίση άγχους.

Επειδή ο οργανισμός αντιλαμβάνεται τη χαμηλή γλυκόζη ως απειλή για την επιβίωση, ενεργοποιεί έναν μηχανισμό άμεσης αντίδρασης, απελευθερώνοντας αδρεναλίνη και κορτιζόλη. Το αποτέλεσμα είναι συμπτώματα όπως έντονο τρέμουλο, πανικός, εφίδρωση και ταχυκαρδία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη υπογλυκαιμία δεν πρέπει να υποτιμάται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο και να οδηγήσει ακόμη και σε γνωστική εξασθένηση.

Φαιοχρωμοκύτωμα: Η σπάνια πάθηση που μοιάζει με κρίση πανικού

Το φαιοχρωμοκύτωμα αποτελεί μια σπάνια αλλά σημαντική πάθηση, η οποία συνήθως προκαλείται από καλοήθη όγκο των επινεφριδίων. Ο όγκος αυτός οδηγεί σε υπερβολική παραγωγή αδρεναλίνης και νοραδρεναλίνης, προκαλώντας έντονες σωματικές αντιδράσεις.

Υψηλή αρτηριακή πίεση, πονοκέφαλοι, εφίδρωση, ταχυπαλμία, τρέμουλο και απώλεια βάρους είναι μερικά από τα συμπτώματα που συχνά θυμίζουν αγχώδη διαταραχή ή κρίση πανικού.

Λόγω της σπανιότητάς του, το φαιοχρωμοκύτωμα μπορεί να παραμείνει αδιάγνωστο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα αποδίδονται αποκλειστικά σε ψυχολογικά αίτια.

Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στη σωματική και την ψυχική υγεία

Οι παραπάνω περιπτώσεις αποτυπώνουν πόσο στενά συνδέονται η σωματική και η ψυχική υγεία. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι παρόμοια συμπτώματα μπορεί να προκύπτουν από εντελώς διαφορετικές αιτίες και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στην αυτοδιάγνωση.

Εάν κάποιος εμφανίζει επίμονα συμπτώματα όπως ταχυπαλμία, έντονη ανησυχία ή εφίδρωση, είναι σημαντικό να συμβουλευτεί επαγγελματία υγείας για πλήρη αξιολόγηση.

Όταν τα φάρμακα προκαλούν συμπτώματα άγχους

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα άγχους μπορεί να σχετίζονται όχι με κάποια νόσο, αλλά με φαρμακευτική αγωγή. Ταχυκαρδία, νευρικότητα, ανησυχία και αίσθημα πανικού έχουν συνδεθεί με συγκεκριμένα φάρμακα, όπως η υπερβολική χορήγηση θυρεοειδικών ορμονών, η μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών ή ακόμη και κοινά αποσυμφορητικά που περιέχουν ψευδοεφεδρίνη.

Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν, ωστόσο, ότι δεν εμφανίζουν όλοι οι ασθενείς τις ίδιες παρενέργειες. Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε αλλαγή ή διακοπή φαρμακευτικής αγωγής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά υπό ιατρική καθοδήγηση, καθώς η αιφνίδια διακοπή ορισμένων φαρμάκων μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Το άγχος δεν έχει πάντα μία μόνο αιτία

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το άγχος μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα και όχι απαραίτητα την ίδια τη νόσο. Συχνά, περισσότεροι από ένας παράγοντες συνυπάρχουν ταυτόχρονα.

Ένα άτομο με υπερθυρεοειδισμό, για παράδειγμα, μπορεί παράλληλα να βιώνει έντονο εργασιακό στρες ή φόβο απώλειας της δουλειάς του. Προηγούμενες εμπειρίες, όπως ο εκφοβισμός στην παιδική ηλικία, ενδέχεται να ενισχύουν αισθήματα ανεπάρκειας και ανασφάλειας. Ακόμη και καθημερινές συνήθειες, όπως η κατανάλωση πολλών καφέδων, μπορεί να επιδεινώνουν τα συμπτώματα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ύπαρξη ψυχοπιεστικών παραγόντων δεν αποκλείει την παρουσία κάποιας υποκείμενης σωματικής πάθησης. Αντίθετα, πολλές φορές μπορεί να την καλύπτει, καθυστερώντας τη διάγνωση.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η διαχείριση της ανησυχίας

Το γεγονός ότι ορισμένες παθήσεις μιμούνται το άγχος δεν σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος με αγχώδη συμπτώματα πάσχει από σοβαρή οργανική νόσο. Ωστόσο, όταν τα σωματικά συμπτώματα επιμένουν, η ιατρική αξιολόγηση είναι απαραίτητη.

Πολλοί άνθρωποι βιώνουν επίσης έντονη ανησυχία για την υγεία τους. Όταν αυτή η ανησυχία γίνεται δύσκολο να ελεγχθεί ή επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα, οι ειδικοί συστήνουν αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας. Η ψυχοθεραπεία και άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές.

Παράλληλα, αρκετοί άνθρωποι βρίσκουν ανακούφιση μέσα από πρακτικές διαχείρισης του άγχους, όπως η καταγραφή σκέψεων σε ημερολόγιο, η εστίαση σε όσα μπορούν να ελέγξουν και η εξάσκηση της ενσυνειδητότητας.

Η ενσυνειδητότητα (γνωστή και ως mindfulness) αφορά την παραμονή στο παρόν και την παρατήρηση των σκέψεων χωρίς κριτική. Δεν απαιτεί «άδειασμα» του μυαλού, αλλά τη συνειδητή επαναφορά της προσοχής στην παρούσα στιγμή: στο φαγητό, στο περπάτημα, ακόμη και σε μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως το βούρτσισμα των δοντιών.

Σήμερα, υπάρχουν επαγγελματίες υγείας, διαδικτυακές εφαρμογές και ψηφιακοί πόροι που μπορούν να βοηθήσουν στην εξάσκηση αυτής της πρακτικής, η οποία για πολλούς λειτουργεί ως πολύτιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση της καθημερινής ανησυχίας.