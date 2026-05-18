Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροδρίγκες κατηγόρησε χθες Κυριακή την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι κατασκευάζει «απατηλό» πρόσχημα για να δικαιολογήσει τη συνέχιση και την επέκταση των κυρώσεων σε βάρος της χώρας του, τον «ανελέητο οικονομικό πόλεμο», καθώς και δυνητική «στρατιωτική επίθεση» εναντίον της.

Το σχόλιο του επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας ακολούθησε δημοσίευμα του ιστότοπου Axios χθες που έκανε λόγο περί σχεδίου της Αβάνας να επιτεθεί στην αμερικανική στρατιωτική βάση στον Κόλπο Γουαντάναμο με πάνω από 300 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που απέκτησε πρόσφατα.

«Η Κούβα ούτε απειλεί, ούτε θέλει πόλεμο», τόνισε ο κ. Ροδρίγκες μέσω X, προσθέτοντας ότι η χώρα «ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει επίθεση από το εξωτερικό ασκώντας το δικαίωμά της στη νόμιμη άμυνα, που αναγνωρίζεται από τον Χάρτη του ΟΗΕ».

Σύμφωνα με τον Axios, η Αβάνα καταρτίζει σχέδια να επιτεθεί, πέρα από τη βάση στο Γουαντάναμο, σε πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και στη νήσο Κι Γουέστ, στη Φλόριντα.

Ο ΥΠΕΞ Ροδρίγκες δεν αναφέρθηκε ρητώς στο δημοσίευμα στο σχόλιό του.

Το δημοσίευμα, που επικαλείται απόρρητα έγγραφα για τα οποία ο Axios λέει πως ενημερώθηκε από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, δείχνει τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βλέπει την Αβάνα ως απειλή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και την παρουσία ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα.

Το δημοσίευμα έχει φόντο την κλιμάκωση των διμερών εντάσεων· αξιωματούχοι στην Αβάνα κατηγορούν την Ουάσιγκτον πως προετοιμάζει το πολιτικό έδαφος για επίθεση εναντίον της νήσου.

Για τον υπουργό Εξωτερικών της Κούβας Ροδρίγκες, συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης «παίζουν το παιγνίδι» της κυβέρνησης Τραμπ, «προωθώντας συκοφαντίες και αναπαράγοντας διαρροές της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης».

Νωρίτερα ο κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο πρόσαψε στις ΗΠΑ, επίσης μέσω X, πως διατυπώνουν ολοένα «λιγότερο πειστικές κατηγορίες».

Η ένταση στη σχέση των δυο χωρών με κυβερνήσεις ιδεολογικά αντίπαλες δεν σταματά να οξύνεται εδώ και μήνες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σε εκτελεστικό διάταγμά του στην αρχή της χρονιάς τη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, που δεν απέχει παρά 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Απείλησε επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα να «πάρει» την Κούβα, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα στείλει αεροπλανοφόρα.

Πέρα από το εμπάργκο σε ισχύ από το 1962, η Ουάσιγκτον, η οποία δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, της επέβαλε τον Ιανουάριο πετρελαϊκό αποκλεισμό–έκτοτε δεν άφησε να περάσει παρά μόλις ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο με αργό.

Στις αρχές Μαΐου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε περαιτέρω σκλήρυνση των κυρώσεων σε βάρος της Κούβας.

Με αυτό το φόντο ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ πήγε την περασμένη Πέμπτη στην Αβάνα για–εξαιρετικά σπάνιες–συναντήσεις με κουβανούς αξιωματούχους, καθώς οι δυο πλευρές διεξάγουν δύσκολες συνομιλίες.

Κατά δημοσιεύματα του Τύπου, η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να ασκήσει δίωξη στον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο, 94 ετών, για υπόθεση που ανάγεται στο 1996, όταν δυο πολιτικά αεροσκάφη, με πιλότους αντικαστρικούς, είχαν καταρριφθεί.

Ο νυν πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ είπε στα μέσα Απριλίου ότι η χώρα του κάνει προετοιμασίες για να αντισταθεί σε ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση.

Η πολιτική προστασία στη νήσο διένειμε τις τελευταίες ημέρες «οικογενειακό οδηγό» για την «προστασία έναντι στρατιωτικής επίθεσης», σύμφωνα με κουβανικούς επαρχιακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους.