Ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε για τη δέκατη θέση που κατέκτησε ο Akylas στον τελικό της Eurovision 2026, παραδεχόμενος ότι θα επιθυμούσε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον Έλληνα εκπρόσωπο.

«O Akylas πραγματικά, τέσσερις μήνες τώρα, έχει κάνει τους Έλληνες χαρούμενους. Κι εγώ αυτό κρατάω. Δεν είναι απλό πράγμα η σκηνή της Eurovision, ούτε τα αποτελέσματα, αλλά είναι στη 10η θέση. Οκ, ούτε εγώ κάνω τον ψύχραιμο. Κι εγώ στενοχωρήθηκα. Κι εγώ ήθελα να είναι παραπάνω, αλλά κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, και αυτό που κάναμε, το κάναμε με πραγματική αγάπη», ανέφερε ο Φωκάς Ευαγγελινός.